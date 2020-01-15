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  4. Dünyanın en yaşlısıydı! Fausta vefat etti

Dünyanın en yaşlısıydı! Fausta vefat etti

İLGİNÇ HABERLER  | 15.01.2020 12:21 | Son Güncelleme

Dünyanın en yaşlı gergedanı olduğu tahmin edilen Fausta öldü. İlk kez 1965 yılında 3 yaşındayken Tanzanya'da Ngorongoro kraterinde görülen siyah gergedan Fausta 57 yaşında yaşamını yitirdi.

Dünyanın en yaşlısıydı! Fausta vefat etti

Ngorongoro Doğal Hayatı Koruma İdaresinden Freddy Manongi, 54 yıldan uzun süre kraterin bulunduğu bölgede serbestçe dolaşan Fausta'nın sağlık sorunları nedeniyle son birkaç yılını barınakta özel bakım görerek geçirdiğini söyledi.

UZUN YAŞAMASININ NEDENİ DOĞUM YAPMAMASI OLABİLİR

Manongi, kayıtların, 27 Aralık'ta ölen Fausta'nın dünyada en uzun yaşayan gergedan olduğunu gösterdiğini ifade etti. Fausta'nın uzun yaşamasına, hiç yavrulamamasının etkisi olduğu düşünülüyor.

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NORMALDE 37 YA DA 43 YIL YAŞIYORLAR

Gergedanların vahşi doğada 37 ila 43 yıl yaşadığı belirtiliyor.

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Gergedan en yaşlı gergedan

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