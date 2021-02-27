Dünyanın en yeni ülkesi Güney Sudan'da kadın futbol ligi kuruldu: 'Futbol kadınlar için tabuydu, şimdi futbol oynayan kadınların sayısı artıyor'

Günay Sudan'da ilk defa düzenlenen kadın futbol liginin açılış maçında Juba Stars ekibinin, Aweil takımına karşı 20 Şubat'ta aldığı 2-0'lık galibiyet, ülkede kadın futbolunda da yeni bir sayfa açtı.

Dünyanın en yeni ülkesi olan Güney Sudan'da futbol, kadınlar için 'tabu' sporlardan biri olarak görülüyordu. Güney Sudan'ın 'Bright Stars' (Parlak Yıldızlar) olarak da bilinen Kadın Futbol Milli Takımı kaptanı Amy Lasu, yeni ligin 'tadının çıkarılması gerektiğini' söylüyor.

BBC Sport'a konuşan Lasu, kadın liginin önemine ilişkin de şunları söyledi:

"Şimdi doğru yoldayız. Ülkenin dört bir yanından genç kızları futbol oynamaya teşvik etmeliyiz, çünkü futbol evrenseldir, herhangi bir cinsiyet veya ırk ayrımı yoktur.

"Herkesin oynamaya hakkı var ben de genç kızları motive etmeye çalışıyorum, umuyorum futbol oynayan daha çok genç kız göreceğiz.

"Geçen yıla kıyasla parklarda daha çok genç kızın futbol oynadığını görüyorum. Yeni kurulan birçok takım var. İlerleme görüyoruz."

Güney Sudan, yüzlerce, binlerce kişinin öldüğü çatışmaların yıkıcı etkilerinden yeni yeni sıyrılıyor. Ülkedeki genç kızların yarısına yakını 18 yaşına gelmeden evlendiriliyor. Cinsel şiddet, savaş döneminde silah olarak kullanılan taktiklerden biriydi.