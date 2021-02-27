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Dünyanın en yeni ülkesi Güney Sudan'da kadın futbol ligi kuruldu: 'Futbol kadınlar için tabuydu, şimdi futbol oynayan kadınların sayısı artıyor'

27.02.2021 18:42 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en yeni ülkesi Güney Sudan'da kadın futbol ligi kuruldu: 'Futbol kadınlar için tabuydu, şimdi futbol oynayan kadınların sayısı artıyor'

Güney Sudan 2011'de kuruldu. Ülkenin artık kadın futbolu ligi de var. Kadın Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Amy Lasu, "Umuyorum futbol oynayan daha çok genç kız göreceğiz" diyor.

Günay Sudan'da ilk defa düzenlenen kadın futbol liginin açılış maçında Juba Stars ekibinin, Aweil takımına karşı 20 Şubat'ta aldığı 2-0'lık galibiyet, ülkede kadın futbolunda da yeni bir sayfa açtı.

Dünyanın en yeni ülkesi olan Güney Sudan'da futbol, kadınlar için 'tabu' sporlardan biri olarak görülüyordu. Güney Sudan'ın 'Bright Stars' (Parlak Yıldızlar) olarak da bilinen Kadın Futbol Milli Takımı kaptanı Amy Lasu, yeni ligin 'tadının çıkarılması gerektiğini' söylüyor.

BBC Sport'a konuşan Lasu, kadın liginin önemine ilişkin de şunları söyledi:

"Şimdi doğru yoldayız. Ülkenin dört bir yanından genç kızları futbol oynamaya teşvik etmeliyiz, çünkü futbol evrenseldir, herhangi bir cinsiyet veya ırk ayrımı yoktur.

"Herkesin oynamaya hakkı var ben de genç kızları motive etmeye çalışıyorum, umuyorum futbol oynayan daha çok genç kız göreceğiz.

"Geçen yıla kıyasla parklarda daha çok genç kızın futbol oynadığını görüyorum. Yeni kurulan birçok takım var. İlerleme görüyoruz."

Güney Sudan, yüzlerce, binlerce kişinin öldüğü çatışmaların yıkıcı etkilerinden yeni yeni sıyrılıyor. Ülkedeki genç kızların yarısına yakını 18 yaşına gelmeden evlendiriliyor. Cinsel şiddet, savaş döneminde silah olarak kullanılan taktiklerden biriydi.

Güney Sudan Kadın Futbol Milli Takımı 2019 yılında kuruldu. İkinci maçlarında Zanzibar'ı 5-0 yendiler.

'Umarım erkeklere verilen destek bize de verilir'

Takımın kaptanı Lasu, o gün iki gol attı. Artık gözü daha fazla uluslararası maçta oynayabilmekte:

"Şimdiden bir turnuvada yarıştık (2019 CECAFA Kadınlar Şampiyonası) ve artık daha fazlasını istiyoruz. Afrika Uluslar Kupası Kadınlar Ligi, Olimpiyatlar … Belki de Dünya Kupası."

Güney Sudan kadın futbol ligi 20 Şubat'ta başladı.

Lasu kariyerine Kenya'da başladı. Ama kendi ulusal liginde oynayabilmek için ülkesine geri döndü, kendisi gibi başka ülkelerde futbol oynayan genç kadınların da Güney Sudan'a dönmelerini umuyor.

Güney Sudan Erkek Futbol Milli Takımı, 2012'de kurulduktan üç yıl sonra Fifa sıralamasında 134. sıraya yükseldi. Bu başarının sırrı, başka ülkelerde oynayan Güney Sudanlı futbolcuların artık kendi bayraklarının renklerini taşıyan formaları giymek için ülkelerine geri dönmeleriydi.

"Kenya'da oynamaya başladığımdan beri tek isteğim Güney Sudan için oynamaktı" diyor Lasu.

"Daha mutlu olamazdım çünkü bu gerçekten benim için önemli. Uzun yıllar bu ülkede futbolun kız sporu olmadığı söylenirdi ama şimdi işler değişiyor. Öncelikle yapmamız gereken kadınlar ile erkekler arasındaki farkı kapatmak."

Güney Sudan Futbol Federasyonu, kadınlar ve genç kızlar için düzenlenen ligin açılışında daha fazla kadın teknik direktörler ve yöneticiler ve hakemler eğiteceklerini söyledi. Federasyon, okullarda da kız öğrencileri futbol oynamaya teşvik etmeye öncelik vereceklerini ifade etti.

Lasu da geleceğe dair umutlu:

"Umuyorum, ülke genelinde erkek takımı kurulduğunda gösterilen desteği bize de gösterirler. Ama yine de daha yapacak çok iş var."

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