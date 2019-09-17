Dünyanın en yetenekli drone pilotları TEKNOFEST İstanbul'da

Drone Yarışçıları Spor Kulübü Başkanı Göksel Kervancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene World Drone Cup'ın ikinci ayağını gerçekleştirdiklerini, geçen yıl İstanbul Havalimanı'nda TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini ve 27 ülkeden 64 sporcunun etkinliğe katıldığını söyledi.

Pilotlar, ilk 32'ye girebilmek için ise 3. ve 4. gün, kıyasıya mücadele edecek.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) kapsamında düzenlenen World Drone Cup'ta dünyanın en yetenekli pilotları bir araya geldi.

Bu yıl, 37 ülkeden 64 sporcunun World Drone Cup'a katıldığını aktaran Kervancı, "Yarışma 5 gün sürecek. İlk iki gün sporcular deneme uçuşlarıyla yarış alanını tanıyacaklar. Engelleri geçmeleriyle alakalı kendi stratejilerini geliştirecekler. 3. ve 4. gün sıralama turları olacak. 5. gün 32 pilota düşüreceğiz sayıyı, onlar da birinci olmak için kıyasıya yarışacak." dedi.

Kervancı, etkinliğe katılan sporcuların yalnızca birincilik için geldiğini, geçen yıl gördükleri coşkulu kalabalıktan çok etkilendiklerini, bu nedenle ödülü dahi önemsemediklerini dile getirdi.

Bu yıl dünyada eşi benzeri görülmemiş ve denenmemiş engeller tasarladıklarını ve pilotların bu yarış alanını çok beğendiğini ifade eden Kervancı, "Sporcular arasında yılda 80 yarışa katılanlar var. Bu nedenle farklı parkurlar görmek istiyorlar. Onları gerçekten şaşırtmış durumdayız. Daha önce hiç denenmemiş rampalar var. Pistimiz gece yarışı yapılabilecek bir ışıklandırmaya sahip. Bir etabımızı da gece yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.