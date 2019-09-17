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Dünyanın en yetenekli drone pilotları TEKNOFEST İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:05 | Son Güncelleme

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen World Drone Cup'ta dünyanın en yetenekli drone pilotları buluştu - World Drone Cup'a 37 ülkeden katılan 64 pilot, iki gün sürecek deneme yarışlarının ardından zorlu platformda birincilik için ter dökecek - Drone Milli Takımı sporcuları da ilk kez uluslararası bir yarışta yer alacak

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) kapsamında düzenlenen World Drone Cup'ta dünyanın en yetenekli pilotları bir araya geldi.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve Drone Yarışçıları Spor Kulübü tarafından düzenlenen World Drone Cup'a, 37 ülkeden 64 pilot katıldı.

Atatürk Havalimanı'nda 5 gün sürecek World Drone Cup'ın ilk iki gününde yarışmacılar, parkuru tanımak için dörderli gruplar halinde deneme sürüşü yapacak.

Pilotlar, ilk 32'ye girebilmek için ise 3. ve 4. gün, kıyasıya mücadele edecek.

- Zorlu parkur pilotları etkiledi

Drone Yarışçıları Spor Kulübü Başkanı Göksel Kervancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene World Drone Cup'ın ikinci ayağını gerçekleştirdiklerini, geçen yıl İstanbul Havalimanı'nda TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini ve 27 ülkeden 64 sporcunun etkinliğe katıldığını söyledi.

Bu yıl, 37 ülkeden 64 sporcunun World Drone Cup'a katıldığını aktaran Kervancı, "Yarışma 5 gün sürecek. İlk iki gün sporcular deneme uçuşlarıyla yarış alanını tanıyacaklar. Engelleri geçmeleriyle alakalı kendi stratejilerini geliştirecekler. 3. ve 4. gün sıralama turları olacak. 5. gün 32 pilota düşüreceğiz sayıyı, onlar da birinci olmak için kıyasıya yarışacak." dedi.

Kervancı, etkinliğe katılan sporcuların yalnızca birincilik için geldiğini, geçen yıl gördükleri coşkulu kalabalıktan çok etkilendiklerini, bu nedenle ödülü dahi önemsemediklerini dile getirdi.

Bu yıl dünyada eşi benzeri görülmemiş ve denenmemiş engeller tasarladıklarını ve pilotların bu yarış alanını çok beğendiğini ifade eden Kervancı, "Sporcular arasında yılda 80 yarışa katılanlar var. Bu nedenle farklı parkurlar görmek istiyorlar. Onları gerçekten şaşırtmış durumdayız. Daha önce hiç denenmemiş rampalar var. Pistimiz gece yarışı yapılabilecek bir ışıklandırmaya sahip. Bir etabımızı da gece yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

- Genç milli sporcular iddialı

Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen yarışlarda dereceye giren Batu Erilkun (11), Atakan Mercimek (13) ve Özgür Can Özçelik'in (34) Drone Milli Takımı'nı oluşturduğunu belirten Kervancı, bu takımın ilk kez uluslararası bir yarışta kendini gösterme imkanı bulacağını söyledi.

Takımın iki pilotundan birinin 11 diğerinin 13 yaşında olduğuna dikkati çeken Kervancı, "Demek ki gençlerimizin kafasını havacılıkla ne kadar bulandırabilirsek o arkadaşlarımız belki gelecekte THY'nin pilotları olacaklar. Çok başarılılar. 32 ağabeylerinin arasından sıyrılarak milli takıma girdiler. Yetiştirmemiz gereken genç nesiller, onların önünü havacılık sektöründe açmamız gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Drone Milli Takım Sporcusu 11 yaşındaki Batu Erilkun da World Drone Cup'a katıldığı için az da olsa heyecan duyduğunu ve güzel bir yarış olacağına inandığını belirtti.

Drone kullanmaya önce oyuncaklarla başladığını ardından büyük drone kullanmayı öğrendiğini anlatan Erilkun, yarışları öğrendikten sonra katılarak kendisini geliştirdiğini söyledi.

Yaşıtlarına da drone pilotluğunu tavsiye eden Erilkun, drone kullanırken uçtuğunu hissettiğini, büyüyünce yarışlarda daha iyi dereceler almayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Özgür Can Özçelik (34) ise bugünlere gelebilmek için çok çalıştıklarını ve yarış dolayısıyla heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Özçelik, takım olarak iddialı olduklarını ancak rakiplerinin dünya standardında, profesyonel pilotlar olduklarını aktardı.

Atakan Mercimek de yarış öncesi gerekli hazırlıklarını yaptıklarını, takım olarak birbirlerine destek olduklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
drone TEKNOFEST Yarış

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