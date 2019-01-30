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Dünyanın en yüksek cam zeminli köprüsü kara büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:57 | Son Güncelleme

Çin’in Hunan Eyaleti’nde bulunan dünyanın en yüksek cam tabanlı köprüsü, yağan kar ile muhteşem bir görüntü oluşturdu.Çin’in Hunan Eyaleti’ne bağlı Zhangjiajie şehrindeki Grand Kanyon’da bulunan dünyanın en yüksek cam zeminli köprüsü ve çevresindeki arazi yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplandı.

Çin’in Hunan Eyaleti’nde bulunan dünyanın en yüksek cam tabanlı köprüsü, yağan kar ile muhteşem bir görüntü oluşturdu.
Çin’in Hunan Eyaleti’ne bağlı Zhangjiajie şehrindeki Grand Kanyon’da bulunan dünyanın en yüksek cam zeminli köprüsü ve çevresindeki arazi yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplandı. Çin’in geleneksel mürekkep resim sanatıyla yapılmış siyah- beyaz resim çalışmalarını andıran manzarasıyla izleyenleri büyüleyen köprü, 3,4 milyon dolara mal olmuştu. Toplam uzunluğu 430 metre, genişliği 6 metre ve yerden yaklaşık 260 metre yükseklikte olan köprü 2016’da açılmıştı. Zhangjiajie şehrindeki Ulusal Orman Parkı’nda iki dağ arasında uzanan köprü, bir seferde 800 ziyaretçiyi taşıyabilecek şekilde tasarlandı.

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