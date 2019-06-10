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Dünyanın en yüksek peribacasını 78 bin 200 kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 09:57 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde dünyanın en yüksek peribacası konumunda ki Uçhisar Kalesini yılın ilk 5 ayında 78 bin 200 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumunda yer alan Uçhisar kalesini yılın ilk 5 ayında 78 bin 200 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Dünyanın en yüksek peribacasını 78 bin 200 kişi ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde dünyanın en yüksek peribacası konumunda ki Uçhisar Kalesini yılın ilk 5 ayında 78 bin 200 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumunda yer alan Uçhisar kalesini yılın ilk 5 ayında 78 bin 200 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Uçhisar Belediyesi’nden alınan bilgilere göre, Uçhisar Kalesini yılın ilk 5 ayında 54 bin 500 tam, 23 bin 200 öğrenci ve 500 kişi ise ücretsiz olarak ziyaret etti.
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, “ Uçhisar Kalemizi yılın ilk 5 ayında 78 bin 200 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bu rakamın yıl sonuna kadar 1 milyon 500 bini bulmasını bekliyoruz. Kapadokya bölgesini ziyarete gelen tüm yerli ve yabancı turistleri Uçhisar Kalesi’ni ziyarete bekliyoruz” dedi.

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