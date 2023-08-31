Dünyanın en zararlı gıdası: Her yemekte kullanılıyor ama bir lokması bile zehir saçıyor!

Uzmanların tüketilmemesi konusunda sık sık uyardığı tavuk bulyonların zararlarını duyunca çok şaşıracaksınız. En sağlıksız gıda maddesi olarak gösterilen et bulyon ve tavuk bulyon ürünleri içeriğindeki yüksek sodyum tatlandırıcı, bağımlılık yapıcı monosodyum glutamat, palm yağı, aroma artıcılar ile sofralarda zehir saçıyor. Tavuk ve et bulyonları özellikler kronik hastalar, kalp hastaları, çocuk ve yaşlıların tüketmemesi konusunda uyarılar yapılıyor.

Uzmanlar, et ve tavuk bulyonlarının sağlık için büyük tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Düzenli olarak tüketildiğinde anormal kalp atışı, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi rahatsızlıklara yol açıyor.

Bazı tavuk bulyonları, doymuş yağlar ve trans yağlar gibi sağlıksız yağları içerebilir. Bu tür yağlar, kardiyovasküler hastalıkların gelişimini destekleyerek kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapabilir.

ZARARLARI İNANILMAZ

Sağlık için yüksek risk faktörü olan et bulyon ve tavuk bulyonlar, içeriğindeki bileşenler ile sağlıklı insanın bile sağlığını bozuyor. Sara (epilepsi), obezite, parkinson, Alzheimer gibi hastalıklara neden olan et ve tavuk bulyonlardan kesinlikle uzak durmalısınız.

HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Et bulyon ve tavuk bulyonu bu kadar zararlı hale getiren en etkili madde ise MSG olarak bilinen mono sodyum gluatamat. MSG, et ve tavuk bulyona bağımlılık yapan lezzetini veriyor. Çin tuzu olarak da bilinen MSG fazla tüketildiğinde Parkinson, huntington, göz retinasında büyüme, yağ birikimi, insülin artışı gibi sağlık sorunlarına neden olabilmesi ile dikkat çekiyor. Ayrıca MSG, kişinin merkezi sinir sistemine zarar veriyor.

MSG İÇEREN YİYECEKLER

Mono sodyum gluatamat sadece et bulyon ve tavuk bulyonda bulunmuyor. Satın aldığınız paketli ürünlerin etiketine bakarsanız sıklıkla MSG ile karşılaşırsınız. Cips, dondurma, hazır çorba ve meyveli yoğurtlar bunlardan sadece bazıları. Bu ürünler hamile kadınlarda plasentayı geçerek direk bebeğe zarar verebiliyor.



