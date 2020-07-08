Dünyanın en zehirlisi! Böyle kaydetti

Antalya'da amatör olarak su altı görüntülemesi yapan Kılıç Coşkun, Yat Limanı'ndaki Mermerli Plajı ve Karaalioğlu Parkı altındaki falezlerde dalış yaptı. Kamerasıyla su altındaki canlıları görüntüleyen Coşkun, Akdeniz'de istilacı tür olarak adlandırılan aslan balığını görüntüledi. Hint Okyanusu'nda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden biri olan aslan balığı, deniz dibinde yavaş hareket ederek diğer türdeki balıklarla görsel şölen oluşturdu.

'ANTALYA'DA SIK GÖRÜLMEYE BAŞLANDI'

Kentte makine mühendisliği yapan Kılıç Coşkun, hobi olarak su altı fotoğrafçılığı yaptığını belirterek, "Hobi amaçlı su altı görüntülemesi yapıyorum. Falezlerde aslan balığını görüntüledim. Tropikal bölgelerde yaşayan aslan balığı, son dönemde Antalya'da sık görülmeye başladı" dedi.

PROF. DR. GÖKOĞLU: HERKES RAHATLIKLA DENİZE GİREBİLİR

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son dönemde denize girenlerin aslan balığı tedirginliği yaşadığını dile getirdi. Aslan balığının kayalıklarda bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "Aslan balıkları özellikle kayalık alanlarda ve kaya oyukları içinde yaşar. Kayalık bölgede insanın boyunu aşacağı noktalara kadar gelebilir. Aslan balıkları yakalandığı zaman elle temas edilmemeli, çarpma anında dikenlerinin batması durumunda vakalar yaşanabilir. Kayalık bölgelerde özellikle vatandaşımızın ayakkabı giymesi, kayadaki midye, istiridyelerin ayaklarını kesmemesi, deniz kestanelerinin batmaması için önemli. Bu balığın dikeninin ayağımıza temas etmemesi açısından da faydası olabilir ama henüz aslan balığı ile ilgili bir vaka yok. Herkes rahatlıkla denize girebilir" diye konuştu.