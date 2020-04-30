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Dünyanın en zengin 10 insanının serveti koronaya rağmen arttı!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2020 13:38 | Son Güncelleme

Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ekonomide neden olduğu güven kaybına rağmen 76 milyar dolar arttı.

Dünyanın en zengin 10 insanının serveti koronaya rağmen arttı!

Dünyanın en zengin insanlarının çoğunun başlatılan kampanyalara duyarsız kalması ise dikkat çekti.

Ünlü Amerikan dergisi Forbes’ın yayınladığı Milyarder Listesi’nin 5 Mart 2019 ile 22 Nisan 2020 arasındaki son verilerine göre dünyanın en zengin 10 insanının serveti, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ekonomide güven kaybı ve işsizliğe neden olmasına rağmen artış gösterdi. Covid-19 salgını kapsamında 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en derin ekonomik kriz yaşanırken, ülkeler de peş peşe hazırladıkları ekonomik yardım paketleriyle kriz dönemini atlatmak için yoğun çaba harcıyor.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan yardım kampanyalarına dünyanın en zengin insanlarının çoğunun duyarsız kalması ise dikkat çekti.

Covid-19 salgınıyla mücadeleye en çok bağışta bulunan isim 1 milyar dolar ile sosyal medya platformu Twitter’in CEO’su Jack Dorsey oldu. Dorsey, 4 milyar dolarlık servetinin yüzde 25.6’sını kampanyalara bağışlayan en bonkör kişi olarak listede yer aldı. Bill Gates’in son bir yılda 7.1 milyar dolarlık artışla serveti 104 milyar dolara yükselirken serveti en çok artan ikinci isim oldu. Gates ayrıca, 255 milyon dolarla kampanyalara en çok bağışta bulunan ikinci kişi oldu.

Dünyanın en zengin ismi olarak gösterilen Amazon CEO’su Jeff Bezos ise kampanyalara 100 milyon dolar bağışta bulunarak en çok bağışta bulunanlar listesinde 5. sırada yer aldı.

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