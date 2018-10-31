Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, iki günde 19.2 milyar dolar kaybetti.

Bezos, NASDAQ’da yaşanan düşüş sonucu ciddi bir para kaybı yaşadı. Cuma günkü borsa seansında yüzde 7.8 değer kaybına uğrayan Amazon, olumsuz etkilerin dün de devam etmesiyle 2 işlem gününde toplam yüzde 14 oranında düşüş yaşadı.

Amazon, üçüncü çeyrek verilerinin açıklanması öncesinde de hisselerinde 10 Ekim’de 6.2, 24 Ekim’de de yüzde 5.9 düşüş yaşayarak değer kaybetmişti. Ancak bu düşüşe rağmen Bezos hala dünyanın en zengin ismi olma unvanını koruyor.

Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz?

ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.

Dünyanın en zengin adamı fakirleşiyor!

Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.