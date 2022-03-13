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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk "yoksul" çıktı! Eski sevgilisi Grimes öyle şeyler anlattı ki...

13.03.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanadalı müzisyen ve sanatçı Grimes, verdiği bir röportajda eski sevgilisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlattı. Grimes, Elon Musk'ın bir milyarder gibi yaşamadığını, zaman zaman yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk "yoksul" çıktı! Eski sevgilisi Grimes öyle şeyler anlattı ki...

Elon Musk, halihazırda dünyanın en zengin insanı unvanına sahip. 210 milyar dolardan fazla serveti olan Musk'ın özel yaşamı ise en az attığı tweet'ler kadar ilginç. Kanadalı müzisyen ve sanatçı Grimes ise verdiği bir röportajda eski sevgilisi, çocukları X Æ A-12 Musk ve Exa Dark Sideræl Musk'ın babası Elon Musk'ın özel yaşamına dair inanamayacağınız bilgileri ve onunla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bizlere tüm çıplaklığıyla ifade etti.

"BİR MİLYARDER GİBİ YAŞAMIYOR"

Grimes, Vanity Fair ile olan röportajında, Elon Musk için "bir milyarder gibi yaşamıyor ” dedi. Grimes, ünlü milyarderin zaman zaman yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi. Ancak Grimes'ın anlattıkları bununla da sınırlı kalmadı.

Elon Musk

Grimes'ın verdiği röportaja göre Musk, Los Angeles'ta yaşarken eski yatakta bir delik olmasına rağmen yeni bir yatak bile almayacağını söyledi.

"SEKİZ GÜN ARKA ARKAYA FISTIK EZMESİ"

Öyle ki Grimes, Musk'a sekiz gün arka arkaya fıstık ezmesi yediği, komşuların video kaydına aldığı, 40 bin dolarlık güvenliksiz bir evde yaşamamak konusunda sitem dolu sözler de sarf etmiş.

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Elon Musk
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