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Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos bir günde servet rekoru kırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.07.2020 10:56 | Son Güncelleme

Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, servetine servet kattı. Jeff Bezos, sadece 20 Temmuz Pazartesi günü servetine 13 milyar dolar daha ekledi. Böylece Bezos, dünyanın bir günde serveti en çok artan insanı oldu.

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos bir günde servet rekoru kırdı!

Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı olma unvanını sürdürüyor. Ancak listede epey çekişmeli bir yarış var. Her gün listenin ilk beş sırasında yer alan isimler, servetlerine yeni milyarlar ekliyor ya da çıkartıyor. Ancak geride bıraktığımız pazartesi günü Jeff Bezos'un yaptığı ise bunların çok ötesinde. Zira o, servetine servet katan hareketiyle bir dünya rekoru kırmayı başardı.

JEFF BEZOS BİR GÜNDE 13 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Bloomberg'in haberine göre sadece 20 Temmuz pazartesi günü servetine milyarlarca dolar ekledi. Bezos, gün bittiğinde ise toplamda 13 milyar dolar daha kazandı. Bu bir rekordu. Zira kimse bir gün içerisinde servetine bu kadar fazla kazanç eklememişti.

Jeff Bezos

BİR GÜNDE SERVETİ EN ÇOK ARTAN İNSAN: JEFF BEZOS

Bloomberg Billionaires Index'in raporuna göre Jeff Bezos, 13 milyar dolar değerindeki bir günlük 'siftahı' ile dünyanın bir günde serveti en çok artan insanı olma unvanını kazandı. Listenin yükselen yıldızı Elon Musk ise dünyanın en zengin 9. insanı olduğu pazartesi gününü, dünyanın en zengin 5. insanı olarak tamamladı. Ancak onun başarısı Jeff Bezos'un kırdığı rekorun gölgesinde kaldı.

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