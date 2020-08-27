Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un serveti 200 milyar doları geçti!

Dünyanın en zengin insanı listesinde kıyasıya bir mücadele var. Ancak listenin başındaki isim uzun bir süredir değişmiyor. Bu isim ise Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos. Dünyanın en zengin insanı olarak listede yer alan Bezos, listedeki yerini ise geride bıraktığımız gün bir ilki başararak sağlamlaştırdı.

JEFF BEZOS'UN KİŞİSEL SERVETİ 200 MİLYAR DOLARI AŞTI

Amazon hisseleri, geride bıraktığımız çarşamba günü yüzde 2'lik artış yaşadı. Bu artış ile birlikte Bezos'un net serveti de yükseldi. Ünlü CEO'nun serveti yaklaşık 205 milyar dolara ulaştı. 1 Ocak 2020’de kişisel serveti yaklaşık 115 milyar dolar olan Bezos, sadece 8 ayda servetine yaklaşık 90 milyar dolar daha ekledi. Böylece Jeff Bezos 200 milyar dolar servete ulaşan ilk insan unvanının sahibi oldu.

BİLL GATES İLE ARASINDA BÜYÜK FARK VAR

Bill Gates ise Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda. Fakat ikili arasında 90 milyar dolarlık bir fark bulunuyor ve bu fark kolayca kapanacak gibi değil. Zira, Bill Gates'in toplam serveti 116,1 milyar dolar.

BOŞANMASAYDI DAHA FARKLI OLACAKTI

Jeff Bezos hakkında ilginç bir detay da var. Bezos, eski eşi Mackenzie Scott ile ayrılırken Amazon hisselerinin bir kısmını kendisine verdi. Eğer Bezos çifti boşanmasaydı ve Amazon hisseleri Scott'a geçmeseydi Jeff Bezos bugün 205 milyar dolarlık bir servetin değil, 267,6 dolarlık bir servetin sahibi olacaktı. Ancak yaşananlar Bezos'un 250 milyar doları aşmasına engel oldu.

