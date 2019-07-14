MAGAZİN

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezoz Datça'yı sevdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2019 01:50 | Son Güncelleme

Dünyanın en zengini ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezoz, bir kez daha Muğla’nın Datça ilçesine geldi.

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezoz Datça'yı sevdi!

Jeff Bezoz'un sahibi olduğu 130 metre uzunluğunda 21,5 metre genişliğindeki Flyıng Fox isimli ultra lüks yat, bugün saat 20.30 sıralarından Datça limanı açıklarına demir attı.

Bezoz ve beraberindeki 20’ye yakın misafiri ile bir süredir Datça yarımadası ve civarındaki koylarda dolaştığı ortaya çıktı. Yaklaşık 50 kişilik mürettebatın görev yaptığı iki katlı ultra lüks yatın güvertesinde, her an uçuşa hazır Airbus H155 tipi bir helikopter hazır olduğu görüldü.

32c9e8ada3553adcbbd8dfa027819d31

Ultra lüks yatın dün de Marmaris’in Selimiye koyunda bulunduğu öğrenildi. Yat Selimiye’de demirliyken üzerinde bulunan helikopterin kısa süreli havalanıp, çevrede tur attıktan sonra tekrar yata indiği belirtildi. (DHA)

640xauto

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Ünlü sanatçı Buray, Çorum’da konser verdi Ünlü sanatçı Buray, Çorum’da konser verdi
Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturduAltay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jeff Bezoz Muğla datça

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü sanatçı Buray, Çorum’da konser verdi

Ünlü sanatçı Buray, Çorum’da konser verdi

Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu

Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu

Reynmen Ela ile YouTube Türkiye rekorunu kırdı

Reynmen Ela ile YouTube Türkiye rekorunu kırdı

Ebru Şahin: Gerçekliğimi kaybetmedim!

Ebru Şahin: Gerçekliğimi kaybetmedim!

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'a evlilik soruldu!

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'a evlilik soruldu!

Şeyma Subaşı'dan Ibiza'da tatil pozları

Şeyma Subaşı'dan Ibiza'da tatil pozları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.