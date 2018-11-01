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Dünyanın en zengin ülkelerinden biri ama...

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2018 16:46 | Son Güncelleme

BM Özel Raportörü Alston, "Birleşik Krallık, dünyanın en zengin ülkelerinden biri ama orada milyonlarca insan hala yoksulluk içinde yaşıyor." dedi.

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri ama...

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Philip Alston, Birleşik Krallık'ın dünyanın en zengin ülkelerinden biri olmasına rağmen milyonlarca insanın yoksulluk içinde yaşadığını bildirdi.

BM'nin Aşırı Yoksullukla Mücadele ve İnsan Hakları Özel Raportörü Alston, hükümetin yoksulluğa karşı mücadelesini yerinde görmek üzere 5-16 Kasım'da Birleşik Krallık'a yapacağı ziyaret öncesi yazılı açıklama yaptı.

"MİLYONLARCA İNSAN HALA YOKSULLUK İÇİNDE"

BM İnsan Hakları Konseyince ülkedeki aşırı yoksulluğu raporlamak ve tavsiyelerde bulunmak üzere görevlendirilen Alston, "Birleşik Krallık, dünyanın en zengin ülkelerinden biri ama orada milyonlarca insan hala yoksulluk içinde yaşıyor." ifadesini kullandı.

Alston, gıda, barınma ve uygun yaşam standardı hakkı dahil Birleşik Krallık'ın da onayladığı insan haklarına dair standartların yoksullukla bağlantılı olduğuna ve yoksulluğun bireylerin temel ve ve siyasi haklarına erişimlerini etkilediğine dikkati çekti.

Philip Alston'un, konuyla ilgili ziyaret öncesinde Birleşik Krallık'ta yoksulluk çeken insanlar ile sivil toplum kuruluşları, hükümet yetkilileri, akademisyenler ve insan hakları enstitülerinden yaklaşık 300 şikayet aldığı belirtildi.

BM Özel Raportörü Philip Alston, Birleşik Krallık'ta, İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler ile bu ülkelerin başkentleri ve başlıca şehirlerini ziyaret edecek.

600 BİN KİŞİ GIDA BANKALARINDAN BESLENİYOR

Öte yandan, yardım kuruluşu The Trussell Trust verilerine göre, son yıllarda "Sanayileşmiş 7 Ülke (G7)" içerisinde en hızlı büyüme oranlarını kaydeden Birleşik Krallık’ta yaklaşık 591 binin üzerinde insan gıda bankalarından beslenmek zorunda kalıyor.

The Trussell Trust'a bağlı gıda bankaları 1 Nisan 2016 ila 31 Mart 2017 tarihlerinde Birleşik Krallık’ta toplam 1 milyon 182 bin 954 kez gıda yardımında bulundu. Aynı dönemde, en çok gıda yardımı 148 bin 865 bin ile İskoçya'da yapıldı. İskoçya'yı 114 bin 876 ile doğu bölgesi ve 111 bin 386 ile West Midland bölgesi takip etti. Ülke ekonomisinin dinamosu konumunda olan başkent Londra'da ise 111 bin 100 gıda yardımı yapıldı.

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