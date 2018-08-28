Dünyanın en zenginleri 1 saatte ne kadar kazanıyor?

Son yıllarda en değerli şirketler listesinde üst sıraları kimseye bırakmayan bu platformlar kurucularına da hatırı sayılır bir servet kazandırdı. İşte bu isimlerin 1 saatte servetlerine ekledikleri miktar...

İşte dünyanın en zenginlerinin saatlik kazançları

1 / 17 Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey saatte 205 bin dolar kazanıyor.

2 / 17 Microsoft’un kurucusu Gates’in her saat kazandığı para ise 456 bin dolar

3 / 17 Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk saatte 684 bin dolar kazanıyor.

4 / 17 Google’ın kurucularından Larry Page her saat 924 bin doları servetine ekliyor.

5 / 17 Sosyal medya devi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ise her saat 1.7 milyon dolar kazanıyor.

6 / 17 Gelelim listenin tepesindeki isme! Alışveriş devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos saate 4.4 milyon dolar kazanıyor. Peki Kİm bu Jeff Bezos? İşte dünyanın en zengin adamının ilginç yaşam öyküsü...

7 / 17 JEFF BEZOS KİMDİR? ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.

8 / 17 PRİNCETON'U DERECE İLE BİTİRDİ Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.

9 / 17 WALL STREET YILLARI Buradaki kariyerine New York ve Londra ofislerinde çalışarak devam eden Bezos daha sonra başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti.

10 / 17 ASİSTANI İLE EVLENDİ Aralık 1990’da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu şirkette tanıştığı asistanı ile 1993 yılında dünya evine girdi.

11 / 17 AMAZON FİKRİ BEĞENİLMEYİNCE İSTİFA ETTİ Amazon'un fikrini şirkete sunan Bezos bu projesi kabul edilmeyince istifa etti ve milyarderliğe giden yolda ilk adımını attı.

12 / 17 İNTERNETTEN KİTAP SATMAK İÇİN KURDU 16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon”un kurucusu ve sahibi olan Bezos siteyi internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu.

13 / 17 AMAZON ADINI SÖZLÜKTEN BULDU Sitenin adını sözlükten bulduğunu daha önce açıklayan Bezos aynı zamanda Amazon Ormanları nedeniyle ismin akılda kalacağı fikrine de güvendiğini sıklıkla dile getirmişti.

14 / 17 Jeff Bezos daha sonra Amazon'u sadece kitap satan bir platform olmaktan kurtarıp küresel bir alışveriş platformuna çevirdi.

15 / 17 PARASINI UZAYA YATIRIYOR Son yıllarda yatırımlarını uzay turizmine yapan Bezos Blue Origin isimli bir uzay turizmi şirketinin de sahibi.

16 / 17 Jeff Bezos kendi kurduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'e ciddi miktarda bütçe ayırmış durumda.