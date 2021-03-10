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'Dünyanın en zenginleri BAE'deki lüks bir otelde aşılanıyor'

10.03.2021 10:16 | Son Güncelleme:
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'Dünyanın en zenginleri BAE'deki lüks bir otelde aşılanıyor'

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gelen bir dizi iş insanı ve politikacı, kraliyet ailesiyle kurduğu sıkı bağlantılar aracılığıyla kendi ülkelerinin karantina yasaklarını ihlal ederek ve yaş sırası beklemeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Financial Times'ın haberine göre, İngiltere hükümetinin eski ekonomi danışmalarından ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jimmy Goldsmith'in oğlu Ben Goldsmith, Aralık ayında İngiltere'de daha sıkı koronavirüs önlemlerinin uygulanmasından hemen önce petrol zengini Körfez ülkesine gittiğini ve makul bir şekilde BAE'de kalmaya karar verdiğini söyledi.

'BAE İSTEYEN HERKESİ AŞILIYOR'

Bununla birlikte Goldsmith ve eşi, Abu Dabi'nin iktidardaki hanesinin bir üyesinin daveti üzerine BioNTech/Pfizer aşısını yaptırdı. Goldsmith yaptığı açıklamada, "Niyetimiz kesinlikle burada aşı olmak değildi. Ancak, fırsat kendini gösterdiğinde minnetle yaptırdık. BAE, isteyen herkese aşı yapıyor. Biz sadece uygun zamanda uygun yerde olduğumuzu gördük" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, 10 milyonluk bir nüfusa sahip BAE, 6 milyondan fazla vatandaşına aşı uygulayarak dünyanın en hızlı aşılama programlarından birine yön verdi. Ayrıca Çin'in Sinopharm aşısı için 3. aşama klinik denemeleri yürüten ve bu aşıyı imal etmeyi planlayan BAE, tüm vatandaşlarını aşılamak için yeterli tedariğe sahip.

AŞI TURİZMİNİN MERKEZİ OLMASI BEKLENİYOR

Uzmanlar, bu nedenle bir noktada BAE'nin bir aşı turizmi programı düzenlemesini bekleniyor, ancak şu an için BAE vatandaşı olmayan fakat kraliyet ailesi ile iyi bağlantıları olan zenginlere ve politikacılara aşı uygulanıyor.

BAE içinde yalnızca kıdemli memurlar ve kraliyet mensupları, dışarıdan gelenler için güvenli Bir uygulama sağlayabilir. FT, ülkede bu konuyla ilgilenen üç kişi olduğunu bu yöntem hakkında bilgi sahibi olan üç kişi belirtildi.

Bu kapsamda, küçük bir SoftBank yöneticisi grubunun yolculuk hakkında doğrudan bilgi veren iki kişi aracılığıyla Ocak ayında Londra'dan BAE'ye gittiği ifade edildi. Grup üyeleri, bankanın "Hayal Gücü ve Öngörü Fonu'nu yöneten Rajeev Misra ile birlikte aşı oldu. Ancak, SoftBank konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Bununla birlikte, SoftBank'ın "Hayal Gücü ve Öngörü Fonu", Abu Dabi'nin finansal merkezinde bir yere sahipken, aynı zamanda Suudi Arabistan'ın Kamu Finansmanı Fonu'na, ciddi yatırım yapan yapan kurumlar arasında yer alıyor.

Öte yandan, Abu Dabi memurları, emirlik ile çalışan ve yerleşik olmayan seçilmiş bir grup girişimciye de aşı sağladı. BAE, İtalya merkezli bir petrol ve doğalgaz şirketi olan Eni'nin CEO'su Claudio Descalzi ile birlikte bazı çalışanlarını da Pfizer/BioNTech aşısıyla aşıladı.

Abu Dabi'de yerleşik olmayan bu kişilerin aşılanmasına yardım eden ve ismini vermek istemeyen bir yetkili, "Onları aşılatmak çok daha güvenli. Bunu başarmak kolay, sadece birkaç gün sürüyor" ifadelerini kullandı.

'EMİRLERİN KENDİ AŞI ZULALARI VAR'

Öte yandan, zengin aşı tatilcilerinin BAE'ye kimsenin dikkatini çekmemek için özel jetleriyle geldiği ve lüks otellerde kaldığı belirtildi. Lüks otellerden birinin yöneticisi, "Bağlantıları olan insanlar buraya geldiler ve aşıları oldular. Emirlerin kendi aşı zulalarına erişimleri var" dedi. Bununla birlikte BAE'nin zengin yabancılara aşı sağlaması bazı ülkelerde tepkiye neden oldu.

Daha önce Kanada'nın en büyük emeklilik fonunun başkanı olan Mark Machin, aşı olmak için Kanada'nın tecrit tavsiyesine aykırı olarak BAE'ye gittiğinin ortaya çıkmasının ardından istifaya çağrılmış, İspanya Kralı Felipe'nin iki kız kardeşi, yerel medyanın Abu Dabi'de aşıyı yaptırdıklarını bildirmesinin ardından, ülkesinde tepkiye maruz kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı

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