Dünyanın en zenginleri listesinde Jeff Bezos ve Bill Gates birinciliği kaptırıyor mu?

Avrupa'nın en zengin iş insanı olan Fransız Bernard Arnault, Amerikalı mücevharat üreticisi Tiffany'yi 1,62 milyar dolara satın alarak dünyanın en zengini olma konumuna biraz daha yaklaştı.

Moda markaları Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi ve Celine; Givenchy ve Guerlain parfümleri; Bulgari, Hublot ve TAG Heuer takı ve saat markaları ile Dom Perignon şampanyası gibi 75 farklı lüks markayı barındıran LVMH adlı şirketin sahibi olan Bernard Arnault, şu an dünyanın en zengin üçüncü kişisi.

1961 yılında Audrey Hepburn'ün oynadığı "Tiffany'de Kahvaltı" filmiyle dünya çapında üne kavuşan ve elmas takıları ile tanınan 182 yaşındaki Tiffany şirketinin LVMH tarafından satın alındığının Pazartesi günü duyurulmasının ardından iki şirketin de hisse senetleri fırladı.

Fransız şirketi LVMH'nin hisselerinin yüzde 2 yükselmesiyle Arnault ailesinin serveti 2,1 milyar dolar arttı.

Tiffany şirketinin hisseleri ise yüzde altı yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Amerikalı şirket, LVMH'nin bünyesi altında daha da iyi bir performans izlerse Arnault'nın servetine servet katabilir.