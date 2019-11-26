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Dünyanın en zenginleri listesinde Jeff Bezos ve Bill Gates birinciliği kaptırıyor mu?

26.11.2019 06:56 | Son Güncelleme

Avrupa'nın en zengin iş insanı olan Fransız Bernard Arnault, Amerikalı mücevharat üreticisi Tiffany'yi 1,62 milyar dolara satın alarak dünyanın en zengini olma konumuna biraz daha yaklaştı. 75 farklı lüks markayı barındıran LVMH adlı şirketin sahibi olan Bernard Arnault, şu an dünyanın en zengin üçüncü kişisi.

Dünyanın en zenginleri listesinde Jeff Bezos ve Bill Gates birinciliği kaptırıyor mu?

Avrupa'nın en zengin iş insanı olan Fransız Bernard Arnault, Amerikalı mücevharat üreticisi Tiffany'yi 1,62 milyar dolara satın alarak dünyanın en zengini olma konumuna biraz daha yaklaştı.

Moda markaları Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi ve Celine; Givenchy ve Guerlain parfümleri; Bulgari, Hublot ve TAG Heuer takı ve saat markaları ile Dom Perignon şampanyası gibi 75 farklı lüks markayı barındıran LVMH adlı şirketin sahibi olan Bernard Arnault, şu an dünyanın en zengin üçüncü kişisi.

1961 yılında Audrey Hepburn'ün oynadığı "Tiffany'de Kahvaltı" filmiyle dünya çapında üne kavuşan ve elmas takıları ile tanınan 182 yaşındaki Tiffany şirketinin LVMH tarafından satın alındığının Pazartesi günü duyurulmasının ardından iki şirketin de hisse senetleri fırladı.

Bernard Arnault

Fransız şirketi LVMH'nin hisselerinin yüzde 2 yükselmesiyle Arnault ailesinin serveti 2,1 milyar dolar arttı.

Tiffany şirketinin hisseleri ise yüzde altı yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Amerikalı şirket, LVMH'nin bünyesi altında daha da iyi bir performans izlerse Arnault'nın servetine servet katabilir.

Tiffany şirketini bünyesine kattığını açıklayan LVMH, internet sitesini ikonik şirketin mavi rengine boyadı

Temmuz'da ikinci olmuştu

Fransız Arnault ailesinin servetinin en büyük kısmını LVMH'deki yüzde 47'lik hissesi oluşturuyor.

Arnault, Forbes dergisinin anlık olarak güncellediği dünyanın en zenginleri listesinde 106,8 milyar dolarlık serveti ile 107 milyar dolarlık bir serveti olan Bill Gates'in hemen ardından üçüncü sırada geliyor.

Birinci sırada ise 110,5 milyar dolar serveti ile Amerikalı iş adamı Jeff Bezos var.

Arnault, Temmuz ayında kısa bir süreliğine aynı listede ikinci sıraya yükselmişti.

Arnault'nın hemen ardından yatırımcı Warren Buffett geliyor.

Forbes dergisinin bir röportajı sırasında birçok teknoloji şirketini geçerek lüks markaları barındıran LVMH'nin değer kazanmasıyla ilgili konuşan Arnault, Louis Vuitton ve Dior gibi markaların bu kadar başarılı olmasının sebebini, "Birbiriyle çelişen iki açısı var; hem zamansızlar hem de modernliğin zirvesi konumundalar; ateş ve su gibi" diyerek açıklamıştı.

LVMH'nin hisseleri bu yılın başından beri yüzde 55 yükseldi; böylece Arnault, ABD'nin önde gelen teknoloji ve finans liderlerini zorlar bir hale geldi.

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