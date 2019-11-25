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Dünyanın en zenginlerinden Michael Bloomberg, ABD başkanlık yarışına girdiğini açıkladı

25.11.2019 05:17 | Son Güncelleme

ABD'li medya milyarderi ve New York'un eski belediye başkanı Michael Bloomberg, 2020 yılında düzenlenecek Amerikan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı. Dünyanın en zengin sekizinci kişi olan Bloomberg, ABD'nin dört yıl daha Trump'ın 'pervasız ve etik olmayan davranışlarını' kaldıramayacağını dile getirdi.

Dünyanın en zenginlerinden Michael Bloomberg, ABD başkanlık yarışına girdiğini açıkladı

ABD'li medya milyarderi ve New York'un eski belediye başkanı Michael Bloomberg, 2020 yılında düzenlenecek Amerikan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı.

Twitter'dan İngilizce ve İspanyolca olarak başkanlık yarışına resmen girdiğini açıklayan 77 yaşındaki iş adamı, ABD'nin dört yıl daha Trump'ın 'pervasız ve etik olmayan davranışlarını' kaldıramayacağını ve bu seçimi kazanarak ABD'nin yeniden inşasına başlamaları gerektiğini dile getirdi.

https://twitter.com/MikeBloomberg/status/1198620233994526722?s=20

Tweetlerinde New York belediye başkanı olduğu dönemde yaptığı icraatları sayan Bloomberg, 29 yaşında kovulduğunu ancak daha sonra kurduğu şirket sayesinde bugün 20 bin kişiye istihdam sağlayarak büyük kazançlar elde ettiğini söyledi.

Bloomberg, Bloomberg haber ajansının çatı kurumu olan Bloomberg LP'yi 1981 yılında kurdu.

Forbes dergisine göre dünyanın en zengin sekizinci kişisi olan Bloomberg'in serveti 54 milyar dolar değerinde.

Zenginleri eleştiren kampanyalar

Halihazırda kalabalık bir aday adayı listesi olan Demokrat Parti'de Elizabeth Warren ve Bernie Sanders, ABD'nin zenginlerine karşı olan söylemleriyle ön plana çıkıyor.

ABD'deki kapitalist sisteme eleştiriler yönelten ve zenginlerden daha çok vergi alınmasına yönelik olarak birtakım politikalar açıklayan Warren ve Sanders'ın önde giden adaylığına karşı milyarder Bloomberg'in nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Warren ve Sanders aynı zamanda Bloomberg'in aday olmasını eleştirdi.

Bloomberg'in kampanya yöneticisi, ilk aşamada televizyon kampanyasına önümüzdeki iki hafta için 31 milyon dolar yatıracaklarını açıkladı.

Demokrat Parti'nin aday adaylarından Elizabeth Warren, ABD'nin milyarderlerini en çok eleştiren isimlerden

Bu rakam, Bloomberg'in diğer adaylara göre maddi avantajının yüksek olduğunu gösteriyor.

Ancak diğer adaylar aylardır bu yarışa hazırlandığı için Bloomberg'in en büyük dezavantajı zaman.

Bloomberg daha önce Kasım ayının başında yaptığı açıklamada Trump'a karşı olarak kritik dört eyalette 100 milyon dolarlık bir online kampanya başlatacağını duyurmuştu.

Demokrat aday adayı Sanders ise Twitter'dan yaptığı açıklamada milyarderlerin bu seçimi satın almaya hakkı olmadığını söyledi.

https://twitter.com/BernieSanders/status/1198677861902815233?s=20

Her ne kadar bu yarışta sadece Trump'ı eleştirmek üzerine bir kampanya kurulmaması gerektiği yorumları yapılsa da Bloomberg, "Trump'ı daha önce alt ettiğini" vurgulayarak Trump'ı nasıl yenebileceğini bildiğini iddia ediyor.

Bloomberg'in 2002-2013 yılları arasında üç dönem başkanlık yaptığı sırada Trump New York'un önde gelen inşaat yatırımlarının başındaydı.

Bloomberg, daha önce Cumhuriyetçi Parti mensubuydu.

Bloomberg haber ajansı ise kurucusu ile ilgili araştırma dosyaları yapmayacaklarını ve kampanyasına karşı sınırlı bir yayın politikası izleyeceklerini açıkladı.

Üç ay sonra Demokrat adayların performansı eyaletlerde düzenlenecek ön seçimlerde test edilecek. Şimdiye kadar başkanlık yarışına girdiğini açıklayan 17 Demokrat Partili aday var.

Demokratlarda öne çıkan bir başka aday ise eski başkan yardımcısı Joe Biden.

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