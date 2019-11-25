Dünyanın en zenginlerinden Michael Bloomberg, ABD başkanlık yarışına girdiğini açıkladı

Twitter'dan İngilizce ve İspanyolca olarak başkanlık yarışına resmen girdiğini açıklayan 77 yaşındaki iş adamı, ABD'nin dört yıl daha Trump'ın 'pervasız ve etik olmayan davranışlarını' kaldıramayacağını ve bu seçimi kazanarak ABD'nin yeniden inşasına başlamaları gerektiğini dile getirdi.

Tweetlerinde New York belediye başkanı olduğu dönemde yaptığı icraatları sayan Bloomberg, 29 yaşında kovulduğunu ancak daha sonra kurduğu şirket sayesinde bugün 20 bin kişiye istihdam sağlayarak büyük kazançlar elde ettiğini söyledi.

Bloomberg, Bloomberg haber ajansının çatı kurumu olan Bloomberg LP'yi 1981 yılında kurdu.

Forbes dergisine göre dünyanın en zengin sekizinci kişisi olan Bloomberg'in serveti 54 milyar dolar değerinde.



