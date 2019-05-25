HABER

Dünyanın en zor mesleklerinden biri; su altı kaynakçılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 11:57 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en zor ve ilginç mesleklerinden biri olan su altı kaynakçılığına son dönemde ilgi arttı. Denizin 40 metre altında basınç, karanlık ve soğuk, elektrikli cihaz kullanımı, akıntı, deniz canlılarının oluşturduğu risklere karşı çalışan su altı kaynakçılarının aylık geliri ise 5 ila 10 bin lira arasında değişiyor.

Dünyanın en zor mesleklerinden biri; su altı kaynakçılığı

Sinem ERYILMAZ- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- DÜNYANIN en zor ve ilginç mesleklerinden biri olan su altı kaynakçılığına son dönemde ilgi arttı. Denizin 40 metre altında basınç, karanlık ve soğuk, elektrikli cihaz kullanımı, akıntı, deniz canlılarının oluşturduğu risklere karşı çalışan su altı kaynakçılarının aylık geliri ise 5 ila 10 bin lira arasında değişiyor.
Son yıllarda yapılan köprü, tüp geçit projeleri, offshore enerji aramaları, boru hatları gibi çalışmalar, su altı kaynakçılığına ilgiyi artırdı. Dünyanın en zor ve en riskli işlerinden biri olmasına rağmen bazı kişiler, bu meslek dalından para kazanıyor. Su altında risk oluşturacak faktörler derine inildikçe daha da artıyor. Basınç, çalışma ortamının karanlık ve soğuk olması, su altında elektrikli cihaz kullanımı, akıntı, hatta deniz canlıları bu risklerden birkaçı. Su altı kaynakçılarının aylık geliri ise 5 ila 10 bin lira arasında değişiyor.
Su altı kaynakçılığının dalgıçlığın bir yan dalı olduğunu vurgulayan İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Güvenç Sorarlı, “Dalgıçların yaptığı işlerden sadece bir tanesi. İyi bir su altı kaynakçısı olmak için önce bakanlıktan veya liman başkanlıklarından aldığınız belgelerle profesyonel dalgıç olmanız gerekiyor. Onun da iki yolu var. İsterseniz üniversitelerin su altı teknolojileri bölümünden mezun olabilirsiniz, ya da deniz kuvvetlerinde bu eğitimi almış olmanız gerekiyor. Su altı kaynakçısı olmanın yolları bu" dedi.
MESLEĞE İLGİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
Su altı kaynakçısı olmak isteyenlerin sayısının arttığını ifade eden Güvenç Sorarlı, “Bunun sebeplerinden bir tanesi Marmaray ile başlayan su altı tüp geçit projeleri, Karadeniz’deki offshore doğalgaz platformları. Bunlardaki dalgıç ihtiyacı, bu mesleğe olan ilgiyi de doğal olarak artırdı. Daha da yapılacak olan bu tip projelerde örneğin Akdeniz’deki enerji arayışlarının sonuçlanmasıyla doğal olarak hemen bir dalış ekibine, bunların bakım idamesi için ihtiyaç duyulacak. Bunun için de ivmelenerek artacağına inanıyorum" diye konuştu.
SON YAPILAN ÇALIŞMALARDAN BİRİ 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan 1'inci sınıf sanayi dalgıcı Tunahan Tosun, “Biz orada 35-40 metre derinlikte köprünün ayaklarını yerleştiriyoruz. Dalış çanlarımız var. Onlarla birlikte 35-40 metre derine inip yukarıdan vinçlerin yardımıyla bırakıyoruz. Şu ana kadar tehlike yaşamadım, ama yaşamayacağım anlamına da gelmiyor. Su üstünde yapılan planlama ve eğitim doğru olduktan sonra suyun altında herhangi bir problem olmuyor" şeklinde konuştu.
Kendilerine en fazla yöneltilen sorulardan birinin su altında elektrik çarpma olayının yaşanıp yaşanmadığı olduğunu söyleyen Tosun, “Herkes suyun altında nasıl kaynak yaptığımızı merak ediyor. ‘Elektrik çarpmıyor mu?’ diyorlar. Evet oluyor, ama özel yalıtkan malzemelerimiz var. Onlarla beraber yapıldığı zaman bütün riskleri sıfıra indiriyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Dünyanın en zor mesleklerinden biri; su altı kaynakçılığıDünyanın en zor mesleklerinden biri; su altı kaynakçılığıDünyanın en zor mesleklerinden biri; su altı kaynakçılığıDünyanın en zor mesleklerinden biri; su altı kaynakçılığı

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
Lösemili Atakan beyin ameliyatı olunca nakil yapılamadıLösemili Atakan beyin ameliyatı olunca nakil yapılamadı
Köy, suların yükselmesiyle eşsiz manzaraya büründüKöy, suların yükselmesiyle eşsiz manzaraya büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

TÜİK Başkanı trafik kazası geçirdi

TÜİK Başkanı trafik kazası geçirdi!

Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar'dan 'Ege ve Akdeniz' mesajı

Bakan Akar: En samimi beklentimiz...

Son dakika: Sağlık Bakanı'ndan hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika Muğla'da deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Muğla'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.