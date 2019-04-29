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Dünyanın fotoğraf platosu Kapadokya

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 10:41 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesine yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekmek ve çekinmek için akın ediyor.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler bölgenin eşsiz güzelliklerine hayran kalıyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesine yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekmek ve çekinmek için akın ediyor.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler bölgenin eşsiz güzelliklerine hayran kalıyor. Peribacalarının eşsiz güzelliği ile birlikte bol bol fotoğraf çeken turistlerden kimiler ise bölgede fotoğrafçılar ile anlaşarak o anlarını ölümsüzleştiriyor.
Peribacaları, doğal kaya oluşumları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle masalsı bir görünüm sergileyen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Kapadokya’da, sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükselen balonlar eşliğinde fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmeyen yerli ve yabancı turistler bölgeye hayranlıklarını sosyal medya hesaplarından da dile getiriyor.
Nevşehir’de fotoğrafçılık mesleği yapan Sevil Kızılbayrak ise yaptığı açıklamada Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin aylar öncesinde randevu aldığını ifade etti. Kızılbayrak, “ Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler buradaki anılarını ölümsüzleştirmek istiyorlar. Bizlere dünyanın her yerinden randevu talepleri geliyor. Gerek telefon ile gerekse de sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşan turistler bölgede fotoğraf çekinmek için aylar öncesinden randevu alıyorlar” diye konuştu.

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