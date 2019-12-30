HABER
  4. Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı kadın tenisçilerinden Margaret Court: Trans sporcuları şeytan yönetiyor

Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı kadın tenisçilerinden Margaret Court: Trans sporcuları şeytan yönetiyor

30.12.2019 14:45 | Son Güncelleme

Avustralyalı Margaret Court, trans sporcuların "şeytanın güdümünde" olduklarını söyledi. 10 yıl önce kurduğu Victoria Life Kilisesi'nde pastör olan 77 yaşındaki Court, Pazar günkü vaazında "7 yaşındaki çocukların bile cinsiyet değiştirmeye başladığını" iddia etti.

Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı kadın tenisçilerinden Margaret Court: Trans sporcuları şeytan yönetiyor

Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı kadın tenisçilerinden Avustralyalı Margaret Court, trans sporcuların "şeytanın güdümünde" olduklarını söyledi.

Avustralya'nın Perth kentinde 10 yıl önce kurduğu Victoria Life Kilisesi'nde pastör olan 77 yaşındaki Court, Pazar günkü vaazında "7 yaşındaki çocukların bile cinsiyet değiştirmeye başladığını" iddia etti.

Court, "Çocukların kafalarına bu yaşta o kadar çok şey yerleştiriliyor ki, 'Ben neyim?' diye sormaya başlıyorlar. Bu Tanrı'nın değil, şeytanın işi. Şeytan insanların beyinlerini ve ağızlarını kontrol etmek istiyor" dedi.

Margaret Court'un tenis kariyerinde 24 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.

Court'a önümüzdeki ay başlayacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda, 1970 yılında Avustralya Açık, Roland Garros, Wimbledon ve Amerika Açık Tenis Tunuvalarını kazanarak yaptığı Grand-Slam için ödül verilecek.

'Bunlar kişisel görüşleri'

Avustralya Tenis Federasyonu, daha önce LGBT+ topluluğunu hedef alan benzer sözler söyleyen Court'a yönelik tepkilere rağmen ödül programında değişiklik yapmayacağını açıklamış ve Kasım'da "Bunlar Margaret Court'un kişisel görüşleridir ve yıllarca tenis topluluğundaki birçok insanı incitmiştir" demişti.

Açıklamada, "Court, ulusal tenis tarihimizin bir parçasıdır ve bizim tarih yeniden yazma niyetimiz yok. Ama kamuoyu önündeki kişilerin sorumluluğu, görüşlerini başkalarını aşağılayıcı ve incitici şekilde ifade etmemelerini gerektirir" denilmişti.

Daha önce bazı tenisçiler Court'un eşcinsellik karşıtı sözlerini kınamıştı.

Avustralya Açık'ın ana kortundan Margaret Court adının silinmesi çağrıları yapılmıştı.

'Trans kadınların yarışması hile demek' diyen Navratilova'ya LGBT tepkisi

Süper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtıSüper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtı
Fok yavrusu kameralara el salladı!Fok yavrusu kameralara el salladı!
Halife Hafter: Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmeye çalışan generalHalife Hafter: Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmeye çalışan general
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'81 can alan saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı!'

'81 can alan saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı!'

Fok yavrusu kameralara el salladı!

Fok yavrusu kameralara el salladı!

Tansiyon yükseldi! Tehdit ettiler...

Tansiyon yükseldi! Tehdit ettiler...

‘Yunan zulmü’ göçmen kamerasında

‘Yunan zulmü’ göçmen kamerasında

Yunanistan: Türkiye ile çözemezsek konu Lahey'e taşınır!

Yunanistan: Türkiye ile çözemezsek konu Lahey'e taşınır!

Teksas'ta kameraların kaydettiği kilise saldırısında iki kişi öldü

Teksas'ta kameraların kaydettiği kilise saldırısında iki kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.