Çiftlik sahibi Selçuk Şahin (41), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çiftliği 2008 yılında bir arkadaşıyla ortak olarak 150 bin liraya satın aldıklarını söyledi.

Çiftlikte, horoz sesiyle uyanan, doğal ürünlerle hazırlanan kahvaltıyla güne başlayan, odun kırıp evcil hayvanları elleriyle besleyen, bulaşıklarını hep birlikte yıkayan konuklar, doğal sirke, salça ve ekmek yapmayı, zeytin fermantasyonunu, soğan ve sarımsak gibi bitkilerin dikim ve hasadını öğreniyor.

İstanbul'da uzun süre ilaç ve bankacılık sektöründe çalıştığını, 2014'te hem bankacılık sektöründeki işinden hem de ortaklıktan ayrıldığını anlatan Şahin, ekolojik tarım ile ilgili bazı programlara katıldığını belirtti.

Şahin, bu tarihten itibaren çiftlikteki çalışmalarına ağırlık verdiğini vurgulayarak, "Çiftliğimiz şu anda Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin TaTuTa (Tarım, Turizm, Takas) ağında. Bu Türkiye'deki 92 çiftliğin bir arada olduğu ekolojik bir ağ. Bu ağ üzerinden bize gönüllüler geliyor. Biz de o gönüllülerle çiftlikteki deneyimleri paylaşıyoruz. Yetiştirdiğimiz ürünlerin nasıl yetiştirildiğini gösteriyoruz. Salçanın, zeytinin, sirkenin nasıl fermente edildiğini burada bizimle beraber öğreniyorlar." diye konuştu.

- "Herkes mutluluğun peşinde"

Güney Afrika, Japonya, Güney Amerika, İspanya, Meksika, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Litvanya ve Fas'tan gönüllüler geldiğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Dünyanın neredeyse yarısından hemen hemen 200'e yakın gönüllü buraya bizi ziyarete geldi. Daha önce gelenler tekrar geliyor. Tam bir aile ortamı oluşturduk. Birçok şeyi birlikte paylaşıyoruz, eğleniyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Dünyayı gezen insanlardan öğrenecek çok şey var. Onlarda da burada arazinin içinde hem teorik hem de pratik bilgiyi harmanlamış insanlardan öğrenme isteği var. Herkes mutluluğun peşinde. Çok keyifli anlar geçiyor. Birisi mutfaktayken öbürü müzik yapıyor, diğeri salatayı hazırlıyor, bulaşıkları beraber yıkıyoruz. 3 dönüm soğanı, sarımsakları ektik. Hasat yapıyoruz biberleri topluyoruz. Zeytin fermentasyonunu beraber yaptık."