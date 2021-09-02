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Dünyanın gözü Afganistan'da! Taliban yeni hükûmetini ilan etmeye hazırlanıyor

02.09.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban'ın iki haftayı aşkın bir süre önce Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinden beri Afgan ekonomisi çöküşün eşiğine gelirken, Taliban'ın liderleri yeni hükûmeti ilan etmeye hazırlanıyorlar.

Dünyanın gözü Afganistan'da! Taliban yeni hükûmetini ilan etmeye hazırlanıyor

Taliban yetkilisi Ahmadullah Muttaqi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kabil'deki cumhurbaşkanlığı sarayında tören hazırlığı yapıldığını belirtti. Özel haber ajansı Tolo ise yeni hükûmetin ilanının an meselesi olduğunu açıkladı.

Taliban'ın üst düzey bir yetkilisinin bir ay önce Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, Taliban'ın siyasi ve dini lideri Haibatullah Akhundzada'nın yönetim konseyinde nihai kontrol gücüne sahip olması beklenirken Afganistan cumhurbaşkanı ise onun altında görev yapacak.

Analistler, yeni hükûmetin meşruiyetinin özellikle Afganistan'a mali yardımda bulunan ülkeler ve yatırımcılar için kritik önemde olduğunu ifade ettiler.

Taliban'ın siyasi liderinin üç yardımcısı olacak. Taliban'ın kurucusu Molla Ömer'in oğlu Mawlavi Yaqoob, nüfuzlu Hakkani grubunun lideri Sirajuddin Hakkani ve Taliban'ın kurucularından Abdul Ghani Baradar.

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Taliban 1996 ile 2001 yılları arasındaki iktidarı sırasında ülkede zorla şeriatı hakim kılan ve seçimsiz bir liderlik konseyi tarafından kurulan bir hükûmet ilan etmişti.

Öte yandan insani yardım örgüleri, aşırı kuraklık ve savaşın yarattığı çalkantılardan dolayı binlerce ailenin evlerini terk etmek zorunda kalmasıyla felaket uyarısı yaptı.

Afganistan acil bir şekilde nakit paraya ihtiyaç duyarken, Taliban'ın Afganistan merkez bankasının yurt dışındaki yaklaşık 10 milyar dolarına erişmesi pek mümkün gözükmüyor.

Taliban bankaların tekrar açılması konusunda emir verdi ancak para çekimlerine haftalık katı sınırlar getirilmesi banka önlerinde uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı.

(Reuters)

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