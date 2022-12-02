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Dünyanın gözü bu açıklamadaydı! Biden'ın çağrısına Putin'den yanıt

02.12.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağrı yapmıştı. “Eğer Putin, gerçekten bu savaşı bitirmenin bir yolunu bulmaya karar verirse onunla konuşmaya hazırım” diyen Biden'a Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin, Putin’in Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.

Dünyanın gözü bu açıklamadaydı! Biden'ın çağrısına Putin'den yanıt

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyona devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki eylemlerini "hastalıklı" olarak nitelendiren Biden, eğer Putin savaşı bitirmek istiyorsa onunla "konuşmaya hazır" olduğunu söylemişti. Putin'le temasa geçmek gibi acil bir planı olmadığını, ancak savaşı bitirmenin bir yolunu aradığı takdirde Putin'le "konuşmaya hazır" olduğunu aktaran Biden, "Bu savaşı bitirmenin tek mantıklı yolu Putin'in Ukrayna'dan çekilmesidir. Eğer Putin'in gerçekten bu savaşı bitirmenin bir yolunu bulmaya karar vermesi durumunda onunla konuşmaya hazırım" demişti.

RUSYA'DAN ABD'YE YANIT

Dünya, Biden'ın bu açıklamasına Rusya'nın nasıl bir yanıt vereceğini merak ediyordu. Beklenen açıklama Rusya'dan geldi. Kremlin, Putin’in Biden ile müzakereye açık olduğunu belirtti. Açıklamasının devamında Kremlin, Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.


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Rusya Ukrayna biden putin

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