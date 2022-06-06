Dünyanın gözü bu etkinlikte! Apple WWDC 22'de yeni yazılımlarını tanıtıyor: iPhone için iOS 16 ve fazlası geliyor

Apple'ın WWDC 22 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) açılış konuşması başladı.Teknoloji devi, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği etkinliğin bu yıl 6-10 Haziran arasında düzenleneceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Etkinlik öncesi birçok sızıntı yapılmış ve bu sızıntılarda etkinlikte Apple'ın yazılımlara ağırlık vereceği söylenmişti. Bu yüzden açılış konuşmasında iPhone, iPad, Apple Watch, Mac ve Apple TV gibi ürünlerinin yeni işletim sistemi sürümleri olacak iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9, yeni MacOS ve yeni TVOS'u tanıtması bekleniyor.

Öte yandan AR/VR karma gerçeklik başlığının veya onun işletim sistemi RealityOS'un (rOS) yanı sıra yeni MacBook Air'ın da bu konuşmada tanıtılacağı tahmin ediliyor.

APPLE'IN WWDC 22 AÇILIŞ KONUŞMASI BAŞLADI: İŞTE TANITILAN HER ŞEY

Açılış konuşması Apple CEO'su Tim Cook'un karşılama konuşmasıyla başladı. Cook, WWDC'nin ruhuna uygun bir şekilde geliştiricilere hitap ediyor.

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