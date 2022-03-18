Dünyanın gözü bu görüşmedeydi! Biden ve Şi'nin Ukrayna zirvesinden ilk mesaj geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile Rusya-Ukrayna savaşını ele aldığı bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden-Şi görüşmesi, Washington DC yerel saati ile 09.03'te (TSİ 16.03) başladı.

İLK MESAJ GELDİ

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı video konferans görüşmesinde, “Ülkeler savaşacak noktaya gelmemeli. Savaş ve çatışma kimsenin yararına değil. Uluslararası toplum en çok barış ve güvenliği korumalı” dedi. Şi ayrıca, “Barış ve huzurun inşası savaş ile karşı karşıya kaldı. Ukrayna’da yaşanan krizi görmezden gelemeyiz” açıklamasında bulundu.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu görüşmenin, ABD ile Çin arasında iletişim kanallarının açık tutulmasına yönelik çabanın bir parçası olduğuna işaret etmiş, iki liderin ülkeleri arasındaki rekabetin yönetilmesi konusunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ve ortak konuları da ele alacağını aktarmıştı.

Biden-Şi görüşmesinin, ABD'nin Çin'e sık sık "Rusya'ya Ukrayna konusunda destek ya da silah vermenin bedeli ağır olur" uyarısını yaptığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

