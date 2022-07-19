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Dünyanın gözü Erdoğan-Putin-Reisi görüşmesinde! Masada olası operasyon var

19.07.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin davetine icabetle dün İran’ın başkenti Tahran’a geldi. Erdoğan, bugün Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla düzenlenecek olan Astana formatında Yedinci Üçlü Zirveye katılacak. Zirvenin ana gündem maddesi Suriye olacak. Görüşmede Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olası operasyonu da masada olacak.

Dünyanın gözü Erdoğan-Putin-Reisi görüşmesinde! Masada olası operasyon var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin daveti üzerine resmi ziyaret çerçevesinde dün, İran’ın başkenti Tahran’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran Mehrabad Uluslararası Havalimanı’nda, İran Petrol Bakanı Cevad Uci, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Protokol Genel Müdürü Reza Naghipour, İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve eşi Lale Örs ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik ediyor.

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GÜNDEM SURİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret çerçevesinde bugün Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı’na, aynı gün İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla düzenlenecek olan Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katılacağı zirvenin ana gündem maddesi Suriye olacak. Astana formatındaki zirvede, Suriye’deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor.

YENİ OPERASYON MASADA

Tahran'daki zirvede Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olası harekatı ve güney sınırındaki PKK/YPG'nin varlığı da görüşülecek.

PUTİN İLE İKİLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Rus mevkidaşı Putin ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.

ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
İran Recep Tayyip Erdoğan putin
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