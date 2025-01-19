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Dünyanın gözü Gazze'de! Ateşekese dakikalar kala İsrail'den yeni saldırı: Gazze'de dumanlar yükseliyor

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
19.01.2025 09:21
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Dünya, gözünü İsrail ile Hamas arasındaki ateşkese çevirdi. Ateşkesin bugün Türkiye saati ile 09:30'da başlaması beklenirken, ateşkese dakikalar İsrail, Gazze'ye yeni bir saldırı düzenledi. Gazze'den dumanlar yükselirken, ateşkese sayılı dakikalar kala yaşana liste krizi yaşandı. İsrail Başbakanlık Ofisi, serbest bırakılacak rehinelerin listesini alamadıklarını, liste gelene kadar ateşkesin başlamayacağını bildirdi. Hamas ise ateşkese bağlı olduklarını ve teknik sorundan yaşandığını bildirdi.

Dünyanın gözü Gazze'de! Ateşekese dakikalar kala İsrail'den yeni saldırı: Gazze'de dumanlar yükseliyor

Ateşkese dakikalar kala İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in bugün Hamas tarafından serbest bırakılması planlanan rehinelerin listesini henüz almadığını ve bunun da ateşkesin başlamasını geciktireceğini söyledi.

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Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun "serbest bırakılması beklenen rehinelerin listesinin alınmasındaki gecikmeyle ilgili" bir güvenlik değerlendirmesi yaptığını söyledi. Netanyahu'nun ofisi, "İsrail Savunma Kuvvetlerine sabah 08.30'da (TSİ ile 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, İsrail'in serbest bırakılacak rehinelerin listesini alana kadar başlamayacağını bildirdik. Hamas bu listeyi sağlamayı taahhüt etti" diye ekledi.

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HAMAS'TAN DA AÇIKLAMA

İsrail başbakanlık ofisinin açıklamasından sonra İsrail'in bugün serbest bırakılması planlanan üç rehinenin isimlerini alana kadar ateşkesin başlamayacağını söylemesinden kısa bir süre sonra, Hamas gecikmenin "teknik nedenlerden" kaynaklandığını belirten bir açıklama yaptı. Hamas, açıklamasında, 'ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ettiğini' vurguladı.Rehine ve tutuklu takasının bugün İsrail saatiyle 16.30'da (TSİ ile 17.30'da) başlaması bekleniyor.

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DAKİKALAR KALA İSRAİL'DEN SALDIRI

Öte yandan liste krizinin ardından İsrail, ateşkese dakikalar kala Gazze'yi vurdu. Gazze'den dumanlar yükselmeye başladı.

"REHİNELERİN LİSTESİNİ VERMEDEN ATEŞKES BAŞLAMAYACAK"

İsrail Ordu Sözcüsü ise yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılara devam edeceğini vurguladı ve "Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini vermeden ateşkes başlamayacak" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Binyamin Netanyahu Gazze ateşkes
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