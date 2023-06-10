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Dünyanın gözü İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı o isimlerle takip etti

10.06.2023 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya, İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi final maçını yakından takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da maçı izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki yerini aldı. Erdoğan maçı BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Ürdün Başbakanı Bişer Al-Hasavneh, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve İtalya Meclis Başkanı Ignazio la Russa ile birlikte takip etti.

Dünyanın gözü İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı o isimlerle takip etti

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde İngiliz Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geldi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi takip etmek için dünyanın bir çok yerinden taraftar şehre geldi, daha sonra stadyumdaki yerini aldı.

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ERDOĞAN DA İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinin ardından, karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na geçti.

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Erdoğan, burada, İngiltere'nin Manchester City takımıyla İtalya'nın Inter ekibi arasında oynanan final maçını izlemek üzere yerini aldı.

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MAÇI TAKİP EDEN LİDERLER

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Ürdün Başbakanı Bişer Al-Hasavneh, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve İtalya Meclis Başkanı Ignazio la Russa da izledi. Erdoğan maçı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan, FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin ile yan yana takip etti.

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Recep Tayyip Erdoğan şampiyonlar ligi

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