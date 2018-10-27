Dünyanın gözü İstanbul'daki Suriye zirvesinde! Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin başlangıcında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Değerli dostlarım sizleri şahsım, ülkem ve milletim adına selamlıyorum. Türkiye'ye, İstanbul'a hoş geldiniz. Suriye konulu zirve konulu toplantı münasebetiyle sizleri ülkemde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm dünyanın gözleri şu anda bu toplantımıza yönelmiş durumda. Samimi ve yapıcı bir anlayışla hareket ederek bu beklentileri boşa çıkartmayacağımıza inanıyorum. Suriye sayın Putin ile istişarelerimizde en öncelikli konular arasında yer alıyor. Sayın Macron ve sayın Merkel ile de yakın temasta olmaya, kendilerini süreç hakkında bilgilendirmeye daima özen gösterdik.

ZİRVE ÖNCESİ İKİLİ GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. Erdoğan Merkel'i kabulünun ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Erdoğan son olarak Macron ile görüştü.