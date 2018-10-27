Dünyanın gözü İstanbul'daki Suriye zirvesinde! Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin başlangıcında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Değerli dostlarım sizleri şahsım, ülkem ve milletim adına selamlıyorum. Türkiye'ye, İstanbul'a hoş geldiniz. Suriye konulu zirve konulu toplantı münasebetiyle sizleri ülkemde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm dünyanın gözleri şu anda bu toplantımıza yönelmiş durumda. Samimi ve yapıcı bir anlayışla hareket ederek bu beklentileri boşa çıkartmayacağımıza inanıyorum. Suriye sayın Putin ile istişarelerimizde en öncelikli konular arasında yer alıyor. Sayın Macron ve sayın Merkel ile de yakın temasta olmaya, kendilerini süreç hakkında bilgilendirmeye daima özen gösterdik.
ZİRVE ÖNCESİ İKİLİ GÖRÜŞMELER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. Erdoğan Merkel'i kabulünun ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Erdoğan son olarak Macron ile görüştü.
Erdoğan ve Merkel, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi bir araya geldi. Merkel'i Vahdettin Köşkü'ne gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.
**MERKEL İLE YARIM SAATLİK KONUŞMA
Erdoğan ve Merkel, görüşme sırasında Vahdettin Köşkü'nün penceresinden İstanbul Boğazı manzarasını seyrederek, bir süre sohbet etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Erdoğan, Merkel'i kabulünun ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Erdoğan ve Putin, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi bir araya geldi.
Putin'i, Vahdettin Köşkü'ne gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Rus tarafında ise Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Danışmanı Yuri Ushakov görüşmede yer aldı. Erdoğan ve Putin, görüşme öncesi Vahdettin Köşkü'nün penceresinden İstanbul Boğazı'nı seyrederek, bir süre sohbet etti. Görüşme 45 dakika sürdü.
CUMHURBAŞKANI, MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşmesi de tamamlandı.
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