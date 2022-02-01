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Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'da! Boris Johnson'ın yanında götürdüğü kırmızı çanta gündem oldu

01.02.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim giderek tırmanırken gözler, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında yapılacak kritik görüşmeye çevrildi. Kiev'e gitmeden önce objektiflere poz veren İngiltere Başbakanı Johnson'un yanındaki kırmızı çanta ise merak konusu oldu.

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'da! Boris Johnson'ın yanında götürdüğü kırmızı çanta gündem oldu

Ukrayna-Rusya krizi tüm dünyada yakından takip ediliyor. Karşılıklı sert açıklamalar, sınıra yapılan askeri yığınaklar ve tatbikatlarla savaşın ayak sesleri iyiden iyiye duyulurken, tüm gözler Kiev'deki kritik görüşmeye çevrildi.

'KIRMIZI ÇANTA' GÜNDEM OLDU

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e hareket eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tarihi ziyaret öncesi objektiflere poz verdi.

Johnson'ın yanından bir an olsun ayırmadığı kırmızı çanta ise kısa sürede gündem oldu.

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Uluslararası ajanslar söz konusu çantanın bakanlık evraklarına ev sahipliği yaptığını belirtti.

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JOHNSON, UKRAYNA'YA DESTEĞİNİ AÇIKLAYACAK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Johnson, Ukrayna'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmaya destek vermek adına 88 milyon sterlinlik yeni finansman desteği açıklayacak.

Johnson ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer vermişti;

'Ukrayna'yı dost ve demokratik bir ortak olarak gören İngiltere, onu yok etmeye çalışanlar karşısında Ukrayna'nın egemenliğini korumakta sonuna kadar kararlıdır.'

PUTIN İLE GÖRÜŞME İPTAL

Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı telefon görüşmesinin iptal edilmesi sonrası yaptığı açıklamada Putin ile mümkün olan en kısa sürede konuşacağını söyledi. İptalin, 2020 ve 2021'de 10 Numara'da düzenlendiği iddia edilen partilere yönelik polis soruşturmasından kaynaklandığı bildirildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yapacağı telefon görüşmesinin iptal edildiğini duyurmuştu.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİ NASIL BAŞLADI?

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Ukrayna
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