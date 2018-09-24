Dünyanın Gözü New York’ta

73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çalışmalarının üst düzey toplantıları Salı günü başlıyor. 18 Eylül’den itibaren başlayan alt düzey toplantıların ardından üst düzey toplnatılar Salı günü 150 civarında devlet ve hükümet başkanın katılımıyla başlayacak.

BM’ye üye 193 ülkenin katılacağı 73. BM Genel Kurulu çalışmaları dokuz iş günü sürecek.

ABD Başkanı Donald Trump ikinci sırada genel kurula hitaben bir konuşma yapacak. Türkiye’yi genel kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

Erdoğan Salı günü konuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın yanısıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da New York’a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü Genel Kurul’a dördüncü sırada hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sıkça eleştirdiği Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi’nin daimi üye sayısının coğrafi ve dini bir ayrımcılık yapılmadan 20 üye talebini Genel Kurul’a hitabında dile getireceği ifade ediliyor. Erdoğan’ın, Türkiye’nin Suriyeli mültecilere en fazla ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu vurgulayacağı belirtiliyor.