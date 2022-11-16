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Dünyanın gözü o bölgede! Ukrayna'nın talebine Polonya'dan yanıt geldi... 'Sadece iki ülke izin verebilir'

16.11.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, füzelerin düştüğü Polonya'daki bölgeye acil erişim talep etmişti. Konuyla ilgili Polonya’dan yanıt geldi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Sadece Polonya ve ABD, Ukrayna'nın patlama alanına erişimine izni verebilir" ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü o bölgede! Ukrayna'nın talebine Polonya'dan yanıt geldi... 'Sadece iki ülke izin verebilir'

Dün akşam saatlerinde Polonya topraklarına düşen füzeler ile ilgili soruşturma devam ederken, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna’nın füzelerin düştüğü Polonya'daki bölgeye acil erişim talebine yanıt verdi. Duda, hem ülkesinin hem de düşen füzeler ile ilgili soruşturmayı yürüten ABD'nin Ukrayna'nın müdahalesini onaylaması gerektiğini ifade ederek, "Sadece Polonya ve ABD, Ukrayna'nın patlama alanına erişimine izni verebilir. İşlemler Polonyalı ve ABD’li uzmanlar tarafından yürütülüyor. Bu işlemlere herhangi birinin katılmasına izin verilecekse, en azından her iki tarafın da onayı gerekir" dedi.

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UKRAYNA FÜZELERİN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEYE ACİL ERİŞİM TALEP ETMİŞTİ

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Füzenin Polonya'ya düşüşü ile ilgili ortak soruşturmayı destekliyoruz” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’nın Rusya'nın söz konusu füzelerden sorumlu olduğuna dair iddialarına yönelik "kanıtı" teslim etmeye hazır olduğunu aktarmıştı. Ortaklarımızdan bunun bir Ukrayna hava savunma füzesi olduğuna dair varılan sonuca ilişkin bilgileri beklediklerini açıklayan Danilov, Ukrayna’nın Devlet Sınır Hizmeti ve Ukrayna Savunma Bakanlığı ekiplerinin patlama alanına acil erişimini talep ettiğini belirtmişti.

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FÜZELERİN UKRAYNA'YA AİT OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Batılı ülkeler, Polonya'nın güneydoğusundaki Przewodow köyüne düşen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan füzelerin Rusya’nın dün Ukrayna’ya düzenlediği hava saldırılarına karşılık veren Ukrayna hava savunma sistemlerine ait olduğunu ve kazayla Polonya topraklarına düştüğünü ifade etmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Ukrayna füze

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