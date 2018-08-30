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Dünyanın gözü orada! Flaş 'Türkiye' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 30.08.2018 13:38 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler'den Türkiye açıklaması geldi. Açıklamada, "İdlib'de askeri gerilim tırmanmaması için Türkiye, Rusya ve İran'ın daha fazla zamana ihtiyacı var" denildi

Dünyanın gözü orada! Flaş 'Türkiye' açıklaması

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Anahtar Kelimeler:
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