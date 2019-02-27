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Dünyanın gözü orada! Hindistan savaş uçağı Cammu Keşmir'de düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2019 09:06 | Son Güncelleme

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir bölgesinde düştüğü bildirildi.

Dünyanın gözü orada! Hindistan savaş uçağı Cammu Keşmir'de düştü

Hindistan'ın, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlemesinin ardından iki ülke arasında tansiyon yükseldi.

Gelen yeni habere göre, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir bölgesinde düştüğü bildirildi.

'KARŞILIK VERECEĞİZ' AÇIKLAMASI

Pakistan hükümeti, Hindistan'ın 50 yıl sonra topraklarında düzenlediği ilk hava operasyonuna 'kendi seçtikleri bir yer ve zamanda' karşılık vereceklerini açıklamıştı. Savaş uçağının düşme nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan Cammu Keşmir

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