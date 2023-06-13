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Dünyanın gözü orada! Savaşta patlayan baraj için tehlike çanları çalıyor... "Birincil endişemiz salgın"

13.06.2023 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasında devam savaşta hasar alan Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali için Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi. Baraj civarındaki yerleşim bölgelerinde su baskınları sonucu salgın hastalık görülebileceği uyarısında bulunan DSÖ Ukrayna Temsilcisi Jarno Habicht, "Şimdiye kadar bu tarz salgınlara dair herhangi bir rapor bulunmuyor ancak DSÖ, salgınlara müdahale için hazır durumda." ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü orada! Savaşta patlayan baraj için tehlike çanları çalıyor... "Birincil endişemiz salgın"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ukrayna'da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) patlatılmasının ardından su baskınlarından etkilenen bölgelere ilişkin birincil endişenin su kaynaklı hastalıkların potansiyel salgını olduğunu bildirdi.

DSÖ Ukrayna Temsilcisi Jarno Habicht, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasının ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgeye ilişkin birincil endişelerinin su kaynaklı hastalıkların potansiyel salgını olduğunu belirtti.

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"DSÖ, SALGINLARA MÜDAHALE İÇİN HAZIR DURUMDA"

Habicht, "Şimdiye kadar bu tarz salgınlara dair herhangi bir rapor bulunmuyor ancak DSÖ, salgınlara müdahale için hazır durumda. DSÖ, suyla bulaşan hastalıklarla ilgili toplumda farkındalığı artırmak için çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Bölgede içme suyuna ihtiyaç duyan yüzbinlerce kişi olduğuna işaret eden Habicht, yıkılan barajın çevresindeki 30 yerleşim bölgesinin sular altında kaldığını aktardı.

Habicht, DSÖ'nün yerel halk sağlığı ekipleriyle çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, kolera kitleri dağıttıklarını da dile getirdi.

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"MAYIN RİSKİNİ ARTIRABİLİR"

Bölgede bulunan mayınların da endişeye neden olduğunu vurgulayan Habicht, şöyle konuştu:

"DSÖ için bölgedeki mayınlar öncelikler arasında yer alıyor. DSÖ ve diğer uluslararası kuruluşlar, mayınlar hakkında farkındalık oluşturuyor. Bölgede su seviyesi yükseldi ancak bu önümüzdeki günlerde düşecek. Bu durum bölgede mayın riskini de artırabilir. Mayınların yeri hakkında bilgilerin en kısa sürede toplanması gerekiyor." diye konuştu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango, 1-3 Haziran'da düzenlenen protestolarda en az 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 350 kişinin yaralandığı ve 500'den fazla kişinin tutuklandığı son haftalarda Senegal'deki insan haklarıyla ilgili gelişmelerden derin endişe duyduklarını belirtti.

Magango, protestolar sırasında güvenlik güçlerinin silah kullanmasının Senegal için olumsuz bir örnek oluşturduğunu, başlatılan soruşturmaların hızlı ve bağımsız bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi. (AA)

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Rusya Ukrayna

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