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Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.03.2019 22:33 | Son Güncelleme

Pakistan, Çarşamba günü ihtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman’ı serbest bıraktı.

İki ülke sınırındaki Wagah Sınır Kapısı'na getirilen pilotun yanında Hindistan'ın İslamabad'daki Hava Ataşeliği yetkilileri de yer aldı.

Wagah Sınır Kapısı'nda sağlık kontrolünden geçirilen Hint pilotun belgelerindeki eksikliklerden dolayı teslim süreci uzadı.

Sınır kapısından tekrar yakındaki bir askeri üsse götürülen pilota Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği, Hava Ataşeliği ve Hindistan Hava Kuvvetleri yetkilileri de eşlik etti.

Pakistan'dan ayrılmadan önce ordu tarafından paylaşılan bir görüntüde konuşan Varthaman, Pakistan'da hedef saptamaya çalışırken vurulduğunu ve kendisini uçaktan fırlattığını belirterek, "İndiğim yerde birçok insan vardı ve kendimi kurtaracak tek kişi bendim. Silahımı düşürdüm ve kaçmaya başladım. İki Pakistanlı asker beni insanların elinden kurtardı." diye konuştu.

Askerler tarafından götürüldüğü yerde kendisine ilk yardım yapıldığını söyleyen pilot, ardından hastaneye götürüldüğünü anlattı.

Pakistan ordusunun kendisine iyi davrandığını da ifade eden Varthaman, "Hint medyası gerçeği çarpıtıyor. En ufak şeyi bile çok büyük bir şeymiş gibi sunarak insanları yanlış yönlendiriyor." dedi.

Pilotun serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "Gözaltında olduğu sürece kendisine uluslararası hukukun gerektirdiği gibi davranıldı." ifadesi kullanıldı.

Belgelerdeki eksikliklerin tamamlanmasının ardından tek kullanımlık vize verilen pilot, yeniden Wagah Sınır Kapısı'na getirildikten sonra kendisini sınırın Hindistan tarafında bekleyen Hint yetkililere teslim edildi.

PAKİSTAN JETLERİ TARAFINDAN DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Hint pilotun uçağı, 27 Şubat sabahı girdiği Pakistan hava sahasında diğer Hint jetiyle birlikte Pakistan jetleri tarafından vurulmuş, Varthaman'ın uçağı Pakistan sınırları içine düşmüştü.

Varthaman uçağından kendisini fırlatmış, paraşütle iniş yaptığı yerde Pakistanlı askerler tarafından gözaltına alınmıştı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hint pilotun bugün "barışçıl niyetlerinin göstergesi olarak serbest bırakılacağını" açıklamıştı.

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HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek, gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı. (AA)

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