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"Dünyanın gözü Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin üzerinde"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 17:40 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "Bu ülkenin ümidi olan AK Parti'nin gücüne güç katmak için 31 Mart yerel seçimlerinden çok daha yüksek oy oranıyla çıkmamız gerekiyor. Çünkü dünyanın gözü Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin üzerinde. Çünkü dünyanın kaderi zaten AK Parti'nin kaderiyle birleşmiş durumda"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bu ülkenin ümidi olan AK Parti'nin gücüne güç katmak için 31 Mart yerel seçimlerinden çok daha yüksek oy oranıyla çıkmamız gerekiyor. Çünkü dünyanın gözü Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin üzerinde. Çünkü dünyanın kaderi zaten AK Parti'nin kaderiyle birleşmiş durumda." dedi.

Usta, Karaman'da partisinin İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde çok çalışılması gerektiğini söyledi.

Çok işler yapıldığını ancak daha yapacakları çok işlerinin olduğunu belirten Usta, "Bu işleri de bizlerden başka yapacak yok. Çıkın bakın muhalefetin vadettiği herhangi bir şey mi var? Yok. Söyledikleri bir proje mi var? Yok. Ancak biz ne diyorsak, Cumhurbaşkanımız ne diyorsa, Türkiye için ne iyiyse ona karşı bir şeyler söylüyorlar." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'na zarar verecek hiçbir davranışta bulunulmaması gerektiğini vurgulayan Usta, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi ve amacı var, bu ülke için en iyisi ne ise onu yapma çabasındayız. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz sonrası Yenikapı sürecinde ortaya çıkan vatanın bölünmezliği, birliği, bayrağımızın düşmemesi için yapılması gereken ne ise liderlerin göstermiş olduğu o tavırla oluşmuş bir ittifaktır. Biz, zillet ittifakı gibi çıkar hesabıyla bu ülkenin yararına değil zararına olacak birtakım terör örgütleriyle iş birliği yaparak kurulmuş bir ittifak değiliz. Bunu hiç birimiz unutmamalıyız."

- "Dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde"

Usta, dünyanın gözünün Türkiye'de olduğunu dile getirerek, "Bu ülkenin ümidi olan AK Parti'nin gücüne güç katmak için 31 Mart yerel seçimlerinden çok daha yüksek oy oranıyla çıkmamız gerekiyor. Çünkü dünyanın gözü Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin üzerinde. Çünkü dünyanın kaderi zaten AK Parti'nin kaderiyle birleşmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Sandıklara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Usta, "Seçim sandıkları hazırlanıyor. Tek tek oylar sayılıyor. Bir kişi bile olsa bize oy verir vermez mi diye düşünmeden elini sıkıp halini hatırını sorup onun gönlüne girmeye çalışacağız. Bir oy bile çok şeyi değiştiriyor. Seçimde sandığı kazanmak için sandıklarımıza sahip çıkacağız. Sandıkların başında her daim görevlilerimizle, müşahitlerimizle, sandık kurulu heyetlerimizle dikkatli ve azimle çalışacağız." dedi.

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