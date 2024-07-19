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  4. Dünyanın gözü Şili'de! 7.4 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Dünyanın gözü Şili'de! 7.4 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

19.07.2024 06:11
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre, Şili'nin San Pedro de Atacama kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Dünyanın gözü Şili'de! 7.4 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Şili sabaha karşı şiddetli depremle sarsıldı! ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre San Pedro de Atacama şehrinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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DEPREM1

117 KM DERİNLİKTE

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama olduğunu açıkladı.

7,4 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedildi.

HALK PANİKLEDİ

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi. Depremin, Peru'nun güney bölgeleri Tacna ile Arequipa'da da hissedildiği ve halkta paniğe yol açtığı bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (Senapred) yapılan açıklamada, depremin olası zararlarının değerlendirildiği belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nden (SHOA) yapılan açıklamada ise Şili kıyılarında tsunami uyarısına yol açacak gerekli koşulların karşılanmadığı bildirildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Şili
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