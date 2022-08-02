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Dünyanın gözü Tayvan'da! Pelosi iner inmez ilk şokunu yaşadı

02.08.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti Çin ve ABD'yi karşı karşıya getirdi. Çin'in askeri hamlelerine rağmen ziyaretini iptal etmeyen Pelosi'nin uçağı TSİ 17.40 sularında inişini gerçekleştirdi. Sorunsuz bir iniş gerçekleştiren Pelosi, Tayvan'daki ilk saatlerinde protesto edildi.

Dünyanın gözü Tayvan'da! Pelosi iner inmez ilk şokunu yaşadı

ABD-Çin arasındaki karşılıklı hamleler tüm dünyayı tedirgin etti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Çin'in tüm açıklamalarına rağmen ziyaretini iptal etmedi. Pelosi'nin uçağının iniş görüntüleri tüm dünyada canlı yayında aktarıldı.

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İNER İNMEZ ŞOKA UĞRADI

Çin askeri tehditleri eşliğinde Tayvan'a inen Pelosi iner inmez ilk şokunu yaşadı. Tayvanlı bazı vatandaşlar, Nancy Pelosi'yi Ukrayna maskeleriyle karşıladı. Çin, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Rusya'nın tarafında yer alıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin abd
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