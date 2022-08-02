Dünyanın gözü Tayvan'da! Pelosi iner inmez ilk şokunu yaşadı

ABD-Çin arasındaki karşılıklı hamleler tüm dünyayı tedirgin etti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Çin'in tüm açıklamalarına rağmen ziyaretini iptal etmedi. Pelosi'nin uçağının iniş görüntüleri tüm dünyada canlı yayında aktarıldı.

İNER İNMEZ ŞOKA UĞRADI

Çin askeri tehditleri eşliğinde Tayvan'a inen Pelosi iner inmez ilk şokunu yaşadı. Tayvanlı bazı vatandaşlar, Nancy Pelosi'yi Ukrayna maskeleriyle karşıladı. Çin, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Rusya'nın tarafında yer alıyordu.

