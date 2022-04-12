Dünyanın hafızasına kazınmıştı! Rus kanalında protesto yapan Ovsyannikova'nın yeni işi belli oldu

Geçen ay Ovsyannikova Rus televizyonunda canlı yayında savaş karşıtı bir pankart açarak protesto düzenlemişti. 43 yaşındaki Ovsyannikova, Rus mahkemesi tarafından gözaltına alınıp para cezasına çarptırılmış ve dünya basınının manşetlerine taşınmıştı. Ovsyannikova Artık Die Welt için serbest muhabir olarak çalışacak, gazete için yazılar yazacak ve Die Welt'in sahibi olduğu bir TV haber kanalında katkıda bulunacak.

Ovsyannikova, Die Welt hakkında "şu anda Ukrayna'da sahadaki cesur insanlar tarafından hararetle savunulan şeyi temsil ediyor: özgürlüğü" dedi.

Marttaki protestosunun ardından Ovsyannikova, iki gün boyunca uyumasının engellendiğini ve 14 saat boyunca sorgulandığını ve ardından internette yayınladığı savaş karşıtı bir video mesajıyla ilgili olarak 30 bin ruble para cezasına çarptırıldığını söyledi.

Videoda, Rus halkını savaşı protesto etmeye çağırarak, "bütün bu çılgınlığı durdurma" gücüne sahip olduklarını söyledi.

Protestonun ardından gazeteci, Rus devletinin kontrolündeki Channel One'da editör olarak görevinden ayrıldı ve Fransa'ya sığınma teklifini kabul etmeyeceğini çünkü güvenliğinden endişe etmesine rağmen Rusya'da kalmak istediğini açıkladı.

Ovsyannikova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili "sahte haberler" yaymayı suç sayan yeni bir ceza yasası uyarınca yıllarca hapis cezasına çarptırılarak Rus yasalarına göre daha fazla kovuşturmayla karşı karşıya kalabilir.

Rusya kısa süre önce savaşı "istila" olarak adlandırmayı yasa dışı hale getirdi ve Rus devlet kontrolündeki haber kuruluşları bunun yerine savaşı "özel askeri operasyon" olarak tanımlamalarını söyledi.

