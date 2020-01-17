HABER
  4. Dünyanın hareket edebilen en kısa erkeği öldü

Dünyanın hareket edebilen en kısa erkeği öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2020 21:23 | Son Güncelleme

Dünyanın hareket edebilen en kısa erkeği olarak kabul edilen 67 santim boyundaki Nepalli Khagendra Thapa Magar öldü.

Dünyanın hareket edebilen en kısa erkeği öldü

Dünyada hareket edebilen en küçük boylu erkek olarak kabul edilen Nepalli Khagendra Thapa Magar zatüree tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 28 yaşında ölen Thapa Magar'ın boyu 67 santimetreydi.

Thapa Magar 2010 yılında Guiness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın en kısa boylu yaşayan erkek genci" olarak girmiş, yaşı ilerleyince de bu unvanı, "Dünyanın en kısa boylu hareket edebilen erkeği" olarak yeniden tanımlanmıştı.

Khagendra Thapa Magar'dan 7 santimetre daha kısa olan 59 santimetre uzunluğundaki Filipinli Junrey Balawing ise halen 27 yaşında ve Filipinler'de yaşıyor. Balawing, Thapa Magar gibi hareket edemediği için Guinnes'de "Dünyanın en kısa hareketsiz erkeği" olarak yer alıyor.

Thapa Magar'ın babası Dhan Maya, Guiness Rekorlar Kitabı'na yaptığı açıklamada, çocuklarının farklı olduğunu doğduktan hemen sonra hissettiklerini belirterek, "Doğduğunda o kadar küçüktü ki, avuca sığıyordu ve onu yıkamak çok zordu, çünkü çok küçüktü" dedi.

Thapa Magar'ın kendinden küçük kardeşinin boyu ise standart ölçüde.

dpa / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Dünyanın hareket edebilen en kısa erkeği öldüDünyanın hareket edebilen en kısa erkeği öldü
Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayalKüçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Oraya kim gelir dediler' ama... Küçükken keçi otlattığı tepeye hayalini inşa etti

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Gölcük'te korkutan anlar! Buz tutan göl üzerinde pusetteki bebeğiyle yürüdü!

Buz tutan göl üzerinde bebek pusetiyle yürüdü!

İnternet fenomeni 'Taksim Dayı' İstiklal Caddesi'nde

İnternet fenomeni 'Taksim Dayı' İstiklal Caddesi'nde

Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı: Tesettürü kaldırıyorum (Hasan Mezarcı kimdir?)

Kendini 'Mesih' ilan eden Mezarcı: Tesettürü kaldırıyorum

Giresun'daki Kümbet Yaylası beyaza büründü! Hayran kalacaksınız

Çam ormanlarının arasında gizli!

Mardin'de 28 yaşındaki kadın dövülerek öldürüldü!

28 yaşındaki kadını döverek öldürdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.