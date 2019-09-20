"Dünyanın hastası" şifa için bu merkeze geliyor

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da başta onkoloji, obezite ve plastik cerrahisi olmak üzere başarılı ve literatürlük operasyonlarıyla adından söz ettiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Avrupa, Afrika ve Avusturalya gibi dünyanın birçok yerinden gelen hastaya şifa dağıtıyor.

Resmi açılışı 17 Aralık 2010'da gerçekleştirilen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, kısa zamanda bölgenin gözde eğitim ve sağlık merkezi haline geldi.

İlave yatırımlar ve gelişmiş teknolojilerle donatılan hastane bin 700 kişilik sağlık çalışanıyla yılda ortama 800 bin hastaya hizmet veriyor.

Teorik ve uygulamalı tıp eğitimi ile araştırmalarıyla da adından söz ettiren merkez, 22 ameliyathane salonu ve 934 yatak kapasitesine sahip.

Yılda 55 binden fazla hastanın yatak hizmeti aldığı yerde 50 binin üzerinde ise ameliyat yapıldı. Laboratuvar ve görüntüleme merkezlerinde 6 milyondan fazla tetkik, tahlil ve görüntüleme işlemi gerçekleştirildiği hastanede 25 bin kişi de kemoterapi ve diyaliz gibi sağlık hizmeti aldı.