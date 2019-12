Dünyanın her köşesinden öğrenciler Türkiye’ye akın ediyor

Türkiye, okumak için yurtdışına çıkan uluslararası öğrencilerin ilk seçeneklerinden olmaya devam ederken Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) ve kendi imkânlarıyla Türkiye’ye gelen misafir öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Eskiden üniversite okumak için Türkiye’ye sadece Türk coğrafisinden öğrenciler gelirken şimdi Sahra altı Afrika’dan başlayarak Asya’nın her köşesinden, Avrupa’dan Latin Amerika’ya kadar hemen hemen her coğrafisinden öğrenciler Türkiye’ye akın ediyor. YTB ve kendi hesaplarıyla yurtdışından gelerek Türkiye’ye okuyan öğrenci sayısı 172 bine ulaştığı belirtildi.

Türkiye’de okuyan misafir öğrencilere Ensarlık yapanlardan olan ve ülkenin birçok ilde dernekleri ve il temsilcileri bulanan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, bir dizgi ziyareti için geldiği Eskişehir’de hem UDEF olarak yaptığı çalışmalarını anlattı hem de Türkiye’de okuyan öğrencilerin durumunu dile getirdi.

Türkiye’de 172 bin uluslararası öğrenci eğitim alıyor

UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, UDEF çatısı altında illerde kurulduğu dernekler kapsamında yaptığı çalışmalarıyla onlara Ensarlık yaptığı dile getirirken Türkiye’de eğitim alan öğrenci sayısı 172 bin olduğu söyledi. Bolat, “Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilere biz Türkçe eğitiminde, resmiyette ikamet almalarında, gerektiğinde burs gibi, kalacak yer gibi maddi ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalışan bir Ensar çalışması gerçekleştiriyoruz. Derneklerimizde Türkçe öğretimi kitap tahlilleri, eğitim kampları ülke tanıtım programları ya da sportif faaliyetler gibi baktığınızda çok sayıda faaliyeti yapan bir oluşumuz. Bugün Türkiye’de 172 bin uluslararası öğrenci eğitim alıyor; lisans, yüksek lisans, doktora. Son dönemde yüksek lisans, doktora için gelen öğrencilerin sayısı artmaya başladı yine geçmişte daha çok Ortadoğu, Balkanlar ve Türkistan coğrafyasından öğrenciler varken şuan yoğun bir şekilde Afrika’dan, Sahra altı Afrika’dan, Güney Asya’dan, Latin Amerika’dan öğrenciler gelmeye başladı ve artıyorlar. Bizler onlara ev sahipliği yapmaya çalışan bir federasyonuz” diye konuştu.