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Dünyanın ikinci büyüğü Cehennem Deresi Kanyonu'nda tepki çeken görüntü! Kayaları oyup merdiven yaptılar

10.08.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki bulunan doğal SİT alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu’nu turizme kazandırılmaya çalışılırken proje kapsamında merdiven yapımı için kayaların oyularak kazınması tepki çekti. Bölge halkından Gürsel Kaya, ''Turistler, dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Cehennem Deresini güzelliklerini görmek için geliyor. İçerisinde yapılan yol gibi tahribatlar suni yapılanmalar insanların ilgisini çekmiyor. Doğal yapısını bozmamaya özen göstermeliyiz'' diyerek tepki gösterdi

Dünyanın ikinci büyüğü Cehennem Deresi Kanyonu'nda tepki çeken görüntü! Kayaları oyup merdiven yaptılar

Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nun iki yakasını birleştirecek olan cam köprü ve sosyal tesislerin de için yer aldığı projenin tamamlanmasını bölge halkı merakla bekliyor.

Yapılacak proje kapsamında 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile dünyanın ve Türkiye’nin en büyük kanyonlarından olan kanyonun çevresinde gezi ve yürüyüş yolları planlanıyor.

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Kanyonun iki yakası ayrıca inşa edilecek 80 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde cam köprü ile birleştirilecek. Proje etap etap ihaleye çıkarken, Cehennem Deresi Kanyonu, turistler için cazip hale de getirilmesi hedefleniyor. Projenin inşaatı devam ederken, kanyonun üst tarafından alt bölgesine inmesine sağlayacak olan yürüyüş yolu bazı vatandaşlar tarafından tepki çekti.

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DOĞA TAHRİP EDİLMEDEN YAPILABİLİRDİ

Koruma altındaki kanyonun doğal yapısının bozulduğunu ifade eden bölge halkından Gürsel Kaya, ”Ardanuç doğanın bize bahşettiği güzelliklerin hepsini içinde barından bir bölge. Burasını turizm kazandırmak elbette hepimizin arzusu ama bunu doğayı tahrip etmeden yapmak lazım. Cehennem Deresinde yüz yıllardır doğanın şekillendirdiği bir yapı var. Batıdan gelen turistler, dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Cehennem Deresini güzelliklerini görmek için geliyor. İçerisinde yapılan yol gibi tahribatlar suni yapılanmalar insanların ilgisini çekmiyor. Bu nedenle doğal yapısını bozmamaya özen göstermeliyiz. Daha bilimsel asansör gibi köprü gibi çalışma yapılabilirdi ve doğa tahrip edilmemiş olurdu" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin cehennem deresi kanyonu
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