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Dünyanın ikinci büyük kanyonunda zipline ve tekne keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 17:19 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bulunan dünyanın ikinci büyük kanyonu Karanlık Kanyon’da kurulan zipline hattı adrenalin tutkunlarının büyük ilgisini görüyor.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bulunan dünyanın ikinci büyük kanyonu Karanlık Kanyon’da kurulan zipline hattı adrenalin tutkunlarının büyük ilgisini görüyor. Hafta sonu tatilini geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerle dolan Karanlık Kanyon’da vatandaşlar önce zipline, ardından tekne turu keyfi yaşıyor.
Erzincan’a 150 kilometre uzaklıktaki doğası ve adrenalin sporları ile tanınan Kemaliye ilçesinde macera severler için yeni bir aktivite daha başlatıldı. Amerika’da Büyük Kanyon’dan sonra dünyada ikinci büyük kanyon olan Karanlık Kanyon’a sahip ilçede Fırat Nehri üzerine kurulan zipline hattı, adrenalin tutkunlarının akınına uğruyor. 20 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 200 metre uzunluğunda iki ayrı hat üzerine kurulan zipline, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra çelik halat üzerindeki makaralara bağlanan macera severler bir anda kendilerini Fırat Nehri üzerinde giderken buluyor. 5 dakikalık yolculuğun ardından yeniden başlangıç noktasına ulaşan her yaştan doğasever, ilk kez yapma fırsatı buldukları zipline aktivitesinden büyük heyecan duyduklarını belirterek, herkesi bu çılgınlığı yapmaya davet etti.
İşletme sahibi Güven Güldal, Karadeniz gezisi sırasında gördüğü zipline’yi Kemaliye’de hayata geçirdiğini ifade ederek, “Doğu Anadolu Bölgesi’nin en uzun zipline hattı Kemaliye’de kısa süre önce faaliyete geçmesine rağmen büyük ilgi görüyor. Buraya gelenleri önce Karanlık Kanyon’da tekne turuna çıkarıyoruz, gezinin ardından zipline hattında adrenalin yaşatıyoruz. Herkesi Kemaliye’ye bekliyoruz" diye konuştu.

Dünyanın ikinci büyük kanyonunda zipline ve tekne keyfi

Dünyanın ikinci büyük kanyonunda zipline ve tekne keyfi

Dünyanın ikinci büyük kanyonunda zipline ve tekne keyfi

Dünyanın ikinci büyük kanyonunda zipline ve tekne keyfi

Dünyanın ikinci büyük kanyonunda zipline ve tekne keyfi

Dünyanın ikinci büyük kanyonunda zipline ve tekne keyfi

Dünyanın ikinci büyük kanyonunda zipline ve tekne keyfi

Dünyanın ikinci büyük kanyonunda zipline ve tekne keyfi

Dünyanın ikinci büyük kanyonunda zipline ve tekne keyfi

Dünyanın ikinci büyük kanyonunda zipline ve tekne keyfi

Dünyanın ikinci büyük kanyonunda zipline ve tekne keyfi

Dünyanın ikinci büyük kanyonunda zipline ve tekne keyfi

Dünyanın ikinci büyük kanyonunda zipline ve tekne keyfi
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