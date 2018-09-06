Dünyanın ilk 5G’li telefonu olacak

Son dönemde teknoloji gündemini en çok meşgul eden konulardan birisi de ilk 5G destekli akıllı telefonun hangi üretici tarafından satışa sunulacağı.
Bilindiği üzere 5G üzerine çalışmalar yürüten pek çok üretici mevcut. Dolayısıyla bu alanda muazzam bir rekabetin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bazı akıllı telefon üreticileri 5G destekli cihazlar için 2019’u işaret ediyorlar. Fakat Xiaomi işi 2019’a bırakmayacak gibi görünüyor. Keza şirketin bu yılın son çeyreğinde satışa sunacağı yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi Mix 3, 5G desteği ile gelecek.
Xiaomi’nin kurucu ortaklarından biri olan Lin Bin, şahsi Twitter hesabı üzerinden Mi Mix 3 ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Dilerseniz Lin Bin’in Xiaomi Mi Mix 3 paylaşımına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Görüldüğü üzere paylaşımda çentiksiz tasarımı ve 5G destekli haliyle Xiaomi Mi Mix 3 görünüyor. Çinli üretici yeni amiral gemisi modelini Ekim ayının sonuna doğru satışa sunmuş olacak. Telefon 5G’yi destekliyor olsa bile dünyanın henüz bu teknolojiyi kullanmaya başlamadığını da belirtmek gerekiyor. Hatta 2019’da bile 5G’nin yaygın bir şekilde kullanılacağını söylemek yanlış olacaktır.
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