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Dünyanın ilk ameliyatının Göbeklitepe’de yapıldığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 09:43 | Son Güncelleme

Bursa UNESCO Derneği’nin düzenlediği söyleşide konuşan Uzman Antropolog ve Tarihçi Dr.

Dünyanın ilk ameliyatının Göbeklitepe’de yapıldığı ortaya çıktı

Bursa UNESCO Derneği’nin düzenlediği söyleşide konuşan Uzman Antropolog ve Tarihçi Dr. Levent Sevik, Göbeklitepe’de bulunan bir kafatası parçasında 14 bin yıl önce dünyanın ilk ameliyatının yapıldığının keşfedildiğini söyledi.
Bursa UNESCO Derneği ve BUSİAD’ın düzenlediği kültür söyleşisine çok sayıda dernek üyesi katıldı. Kültürpark BUSİAD Evinde düzenlenen söyleşide konuşan Uzman Antropolog ve Tarihçi Dr. Levent Sevik, “Göbeklitepe’de insan olgusu ele alındığında orada yaşayan insanların bizden hiçbir farkı olmadığını sadece teknolojik farkı olduğunu görüyoruz. Göbeklitepe insanları harikulade bir iş başardılar. Bu Mısır piramitlerinden çok daha değerli. Çünkü bu kadar insanı bir araya getirmek ve böyle bir mabet kurmak herkesin harcı değil, Göbeklitepe insanı bugünümüz insanına taş çıkartacak eserler ortaya çıkarmış” dedi.

“Göbeklitepe’de dünyanın ilk ameliyatı yapıldı”
2017 yılında Göbeklitepe’de keşfedilen kafatası parçasında dünyanın ilk ameliyatının yapıldığının keşfedildiğini ifade eden Sevik, “Burada kafatası kütlüğü yapıldığını gösteren bir özel kafatası bulundu. Bu kafatasına ameliyat yapılmış, Göbeklitepe’de 14 bin yıl önce tarihte ilk kafatası ameliyatı yapılmış. Tripilasyon insan kafatasında ilkel anlamda yapılan kafatası delgi ameliyatıdır. Göbeklitepe’de bulunan kafatasının bir parçasının üzerinde bir delik var. Bu bir operasyon yapıldığını gösteriyor. Burada yüzde elli ihtimalle tarihteki ilk kafatası operasyonu yapılmış” şeklinde konuştu.

Dünyanın ilk ameliyatının Göbeklitepe’de yapıldığı ortaya çıktı

Dünyanın ilk ameliyatının Göbeklitepe’de yapıldığı ortaya çıktı

Dünyanın ilk ameliyatının Göbeklitepe’de yapıldığı ortaya çıktı

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