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Dünyanın ilk antikorlu bebeği doğdu!

17.03.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Dünyanın ilk antikorlu bebeği doğdu!

ABD'nin Florida eyaletinde çalışan iki çocuk doktoru, hamileyken koronavirüs aşısı olan bir kadının dünyada aşının tetiklediği Covid-19 antikorlarına sahip ilk bebeği doğurduğunu duyurdu.

ABD’li iki çocuk doktoru, Güney Florida'da hamile iken bir doz koronavirüs aşısı olan bir kadının, "anne aşılamasından sonra" Covid-19 antikorlarıyla doğan bilinen ilk bebeği dünyaya getirdiğini açıkladı.

Dr. Paul Gilbert ve Dr. Chad Rudnick, ön safta çalışan sağlık çalışanı annenin, Moderna aşısının ilk dozunu gebeliğin 36. haftasındayken Ocak ayında aldığını söyledi. Kadın üç hafta sonra "güçlü ve sağlıklı" bir kız çocuğu doğurdu.

ANNEYİ AŞILAMAK ÇOCUĞUNU KORUYABİLİR

Bununla birlikte araştırmacılar, bebeğin göbek kordonundaki kanı analiz ettiklerini ifade ederek, “Antikorlar doğum sırasında tespit edildi. Dolayısıyla, anne aşılamasıyla Covid-19’dan korunma ve enfeksiyon riskini azaltma potansiyeli var. Bildiğimiz kadarıyla, bu, bir bebeğin aşılamadan sonra antikorlarla doğduğunu bildirilen dünyadaki ilk haberdi. Annedeki antikorların bebeğe geçip geçmediğini görmek için bebeğin kordonunu test ettik, ki bu durumun hamilelik sırasında yapılan diğer aşılarda da yaşandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

BEBEKLERİN NE KADAR KORUNACAĞINI ÖĞRENMEK İÇİN DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Ancak, medRxiv’te ön baskı olarak yayımlanan makale, bebeklerin bu antikorlar tarafından korunup korunmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koyuyor:

“Diğer araştırmacıları, Covid-19 a aşılanmasının ardından hamilelik ve emzirme kayıtları oluşturmanın yanı sıra onların çocuklarını da takip etmeye çağırıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde aşılanmış annelerden binlerce doğacak. Bu korumanın ne kadar süreceği daha ileri çalışmalarla belirlenmelidir. Bir bebeğin korunmasını sağlamak için ne kadar koruma düzeyine veya kaç antikora ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi gerekli.”

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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